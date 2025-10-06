Zpátky ke kořenům: Znáte značku Montblanc? Zažijete s ní dotek retra i luxusu

Komerční sdělení: V dnešním přetechnizovaném světě plného digitálních vychytávek můžete chtít utéct ke klasické hodnotě, která přetrvá, které se nevybijí baterie, a ze které máte ten hřejivý pocit na duši z poctivě odvedené práce. Značka Montblanc je tu pro vás.
Samozřejmě, že je skvělé mít na ruce Apple Watch a v kapse iPhone, tedy digitální pomocníky, se kterými se nenudíte, neztratíte a zaznamenáte vše, co potřebujete. Jenže někdy můžete mít potřebu si od technologií odpočinout. A právě v takovém případě je fajn vědět, že také existuje nějaká značka jako Montblanc.
Ta vám totiž poskytne nejen mechanické hodinky, ale také kvalitně zpracované produkty, jako jsou psací potřeby, dokladovky, klíčenky, peněženky nebo i spony na kravatu či manžetové knoflíčky. Je to německá společnost se sídlem v Hamburku, jejíž logo tvoří šesticípá hvězda symbolizující zasněžený vrchol Mont Blancu.
Prvním produktem bylo pero Rouge Et Noir, které společnost představila světu už roku 1909, o rok později dorazilo na trh pero Mont Blanc, které dalo společnosti i jméno. V roce 1925 pak bylo společností vytvořeno její první plnicí pero Meisterstück, které je vlastně s určitými obměnami vyráběno dodnes.
Fotogalerie
Great Characters Enzo Ferrari
Společnost dělá i speciální kolekce svých produktů, třeba jako vzpomínku na Enza Ferrariho. V nabídce má plnící a kuličková pera, rollerball nebo poznámkové bloky vyvedené v typické červené nebo žluté barvě. Klip per obsahuje gravírovaný výrok Enza Ferrariho: „You cannot describe passion, you can only live it“ (Vášeň nelze popsat, ta se musí prožít). Protilehlá strana víčka obsahuje vzpínajícího se koně, logo značky Ferrari, a slavná slova hraběnky Paoliny de Biancoli: „Le porterà fortuna“ (Bude vám nosit štěstí).
Značka Montblanc je ideální volbou pro ty, kteří hledají sofistikovaný dárek s dlouhodobou hodnotou, a to ať už pro obchodního partnera, blízkého přítele nebo sami pro sebe. Její produkty, od ikonických plnicích per přes elegantní peněženky až po luxusní tašky, oslovují zákazníky, kteří ocení precizní řemeslné zpracování, nadčasový design a prestiž spojenou s tradicí. Montblanc často slouží i jako firemní dárek, protože působí reprezentativně a zároveň osobně. A co je na značce nejzajímavější? Jakmile si někdo pořídí první kousek, často se z něj stane začátek sbírky, která se postupně rozrůstá o další doplňky.