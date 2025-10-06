Zemřela Dana Drábová

Ve věku 64 let zemřela předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. O jejím úmrtí po vážné nemoci informoval samotný úřad. Drábová stála v jeho čele od roku 1999 a patřila k nejuznávanějším odbornicím na jadernou energetiku. V minulosti předsedala také asociaci západoevropských jaderných dozorů WENRA a působila v komunální politice jako místostarostka Pyšel. Loni obdržela z rukou japonského císaře Řád vycházejícího slunce za posílení česko-japonských vztahů v oblasti energetiky.
