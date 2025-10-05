Zavřít reklamu

Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

Amaya Tomanová
Vocasy na tripu

Když upovídaný teriér ukáže naivnímu štěněti, že jeho milovaný páníček je ve skutečnosti mizera, vydají se společně na bláznivou cestu za pomstou.

Kill Bill 2

Nevěsta má za sebou dvě jména ze svého seznamu smrti. Teď jí zbývá Budd, Elle a Bill – poslední zrádci, které musí dostat, aby završila pomstu.

Druhotná oběť

Na přetížené neurologii se rutina změní v tragédii. Lékařka Alexandra čelí následkům chyby a poznává tíhu viny i sílu soucitu.

Život v tichu

Ruská uprchlická rodina ve Švédsku čelí traumatu poté, co jejich nejmladší dcera upadne do nevysvětlitelného kómatu po zamítnutí žádosti o azyl.

Kobry a užovky

Užovka, bez práce a partnerky, míří k čtyřicítce a vidí poslední šanci změnit život. Jenže v tu chvíli se objeví jeho chaotický bratr Kobra.

