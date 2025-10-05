Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

< >
Vocasy na tripu
Když upovídaný teriér ukáže naivnímu štěněti, že jeho milovaný páníček je ve skutečnosti mizera, vydají se společně na bláznivou cestu za pomstou.
Kill Bill 2
Nevěsta má za sebou dvě jména ze svého seznamu smrti. Teď jí zbývá Budd, Elle a Bill – poslední zrádci, které musí dostat, aby završila pomstu.
Druhotná oběť
Na přetížené neurologii se rutina změní v tragédii. Lékařka Alexandra čelí následkům chyby a poznává tíhu viny i sílu soucitu.
Život v tichu
Ruská uprchlická rodina ve Švédsku čelí traumatu poté, co jejich nejmladší dcera upadne do nevysvětlitelného kómatu po zamítnutí žádosti o azyl.
Kobry a užovky
Užovka, bez práce a partnerky, míří k čtyřicítce a vidí poslední šanci změnit život. Jenže v tu chvíli se objeví jeho chaotický bratr Kobra.