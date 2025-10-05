Zajímavé iOS aplikace, které stojí za pozornost

Vidyl
Vidyl je užitečná aplikace pro všechny, kdo chtějí z videí nebo nahrávek získat jen čistý zvuk a mít ho vždy po ruce. Stačí nahrát soubor a během pár vteřin získáte kvalitní audio, které si můžete uložit do přehledných playlistů podle tématu či nálady. Praktický přehrávač nabízí změnu rychlosti, plynulé navázání poslechu i možnost přehrávání na pozadí, takže se hodí jak při studiu, tak třeba na cestách. Díky podpoře Bluetooth a CarPlay je Vidyl ideálním společníkem do auta i do sluchátek. Aplikace je odlehčená, bez reklam a s jednoduchým jednorázovým odemknutím všech funkcí nabízí neomezené využití pro studenty, tvůrce i každodenní posluchače.
Fotogalerie
Mealify: Prep Meals With Ease
Mealify je chytrá aplikace, která vám usnadní plánování jídel i samotné nákupy. Nabízí přehledný týdenní plánovač, kde si můžete dopředu rozvrhnout, co budete vařit, a aplikace vám z toho automaticky vytvoří nákupní seznam se všemi potřebnými surovinami. Ten lze jednoduše sdílet, odškrtávat i mazat jedním klepnutím. Mealify navíc obsahuje vlastní knihovnu receptů, ale umožní vám přidat i vaše oblíbené. Všechna data se ukládají přímo do zařízení, takže funguje i offline a bez zbytečných komplikací. Díky kombinaci plánování, receptů a chytrého nákupního seznamu se z každodenní rutiny stává rychlejší a méně stresující záležitost.
Fotogalerie #2
Text to Calendar
Text to Calendar je praktická aplikace, která dokáže proměnit obyčejný text v plnohodnotnou událost v kalendáři během pár vteřin. Stačí napsat například „oběd se Sárou zítra ve 13:00 v Cafe Central“ a aplikace automaticky rozpozná datum, čas i místo a připraví záznam k uložení. Nechybí možnost nastavit opakující se události, upravit detaily před uložením nebo využít automatické připomínky, které vás upozorní těsně před začátkem. Díky jednoduchému ovládání, přehlednému centru pro správu událostí a důrazu na soukromí – vše probíhá výhradně na vašem zařízení bez účtů a sdílení dat – je Text to Calendar ideálním pomocníkem pro každého, kdo chce ušetřit čas a mít své plány vždy pod kontrolou.
Fotogalerie #3
Business Card Creator HeyCard
HeyCard je moderní nástroj pro tvorbu a sdílení digitálních vizitek, který usnadňuje navazování kontaktů a dělá z něj efektivnější proces. Během minuty si vytvoříte profesionální kartu s fotografií, pracovním titulem, webem či odkazy na sociální sítě, ke které aplikace automaticky vygeneruje QR kód. Ten můžete ukázat na schůzkách, konferencích nebo jednoduše sdílet přes odkaz, e-mail či zprávu – příjemce nemusí nic instalovat. HeyCard navíc umožňuje mít více vizitek pro různé role či projekty a zároveň ukládá kontakty, které získáte, takže se vám už žádný důležitý kontakt neztratí. Díky přehledné správě, poznámkám i vyhledávání je ideálním řešením pro freelancery, firmy i profesionály, kteří chtějí působit moderně a organizovaně.