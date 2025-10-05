Tyto macOS hry stáhnete nyní výjimečně zdarma

Myth of Lumi
Myth of Lumi je akční 3D hra založená na fyzikálních principech, která originálně kombinuje prvky soubojové strategie a karetního systému. Hráči se v ní ujímají role kouzelníků, kteří mezi sebou vedou napínavé duely v podobě soubojů s vrhanými kartami. Každá karta přitom ukrývá Lumis – tajemné bytosti, jež lze povolat na bojiště a využít jejich schopnosti k získání převahy nad soupeřem. Cílem je vybudovat si vlastní reputaci, získat slávu i bohatství a stát se jedním z nejuznávanějších mágů tohoto magického světa.
Scratch Inc.
Scratch Inc.: Build an Empire, From Scratch je oddechová hra, ve které hráči budují své impérium pomocí stíracích karet. Za jejich odhalování získávají body, které lze dále násobit upgrady, automatizací a postupným rozšiřováním možností hry. Díky systému prestiže je možné resetovat postup a zároveň se posouvat hlouběji napříč vrstvami progrese. Hra nabízí také odměny za úspěchy, globální žebříčky a možnost hraní offline bez reklam a časových omezení. Scratch Inc. tak spojuje jednoduchý koncept se světem nekonečných čísel a strategického růstu.
Don’t Let Your Hopes Up
Don’t Let Your Hopes Up je interaktivní adventura s výraznou komiksovou estetikou, která se ostře zaměřuje na problematiku nedostupného bydlení v Amsterdamu. Hráč se ocitá v roli postavy, jejíž zpočátku klidné hledání bytu se postupně mění v úzkostnou honbu, až nakonec rezignovaně přijímá cokoliv, co se naskytne. Hra propojuje dialogové volby, osobní příběh a společenskou satiru a nabízí ironický pohled na realitu, v níž se vlastnictví domova stává téměř nedosažitelným snem.
Samuel Prince Attorney at Law Chapter 1
Samuel Prince: Attorney at Law – Chapter 1 je úvodní část ze sedmidílné vizuální novely, která hráče zavádí do světa napínavých soudních procesů. Příběh sleduje začínajícího právníka Samuela Prince, jenž se hned na startu své kariéry pouští do řešení bizarních a spletitých zločinů. Hráč musí pečlivě prozkoumávat místa činu, sbírat důkazy a následně je využít přímo u soudu, kde se odehrává klíčová bitva o odhalení skutečné pravdy.