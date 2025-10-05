Zavřít reklamu

Tato skvělá vychytávka v macOS vám dokáže ušetřit spoustu času, přesto o ní ví málokdo!

Vše o Apple
Jiří Filip
Pokud často pracujete s větším množstvím obrázků a potřebujete je například rychle zmenšit, převést do jiného formátu, odstranit jejich pozadí či z nich vytvořit PDF, zbystřete. V macOS je totiž již řadu let poměrně skrytá, avšak přesto naprosto skvělá vychytávka, která vám právě tyto činnosti usnadní. Já osobně ji používám vzhledem k mé časté práci s fotkami do recenzí a tak podobně již řadu let, ale poměrně mě překvapilo, že v mém okolí ví o této možnosti jen málo lidí a co víc, když jsem nedávno viděl na Instagramu video právě o této funkci a pročetl komentáře k němu, zjistil jsem, že o ní evidentně neví daleko víc lidí, než bych čekal. A je to škoda.

Na mysli mám konkrétně možnost „Rychlé akce“, kterou vyvoláte po označení jedné či klidně vícero fotek pravým tlačítkem myši (potažmo příslušným gestem na trackpadu či Magic Mouse). Následně si z nabídky vyberete, co se má s danými soubory stát, a je hotovo. Tímto stylem lze snadno převádět například z PNG do JPEG, případně zmenšovat velikost obrázků. Můžete ale i odstranit jejich pozadí, kdy je objekt na obrázku automaticky oříznut, popřípadě vytvořit z daných obrázků PDF soubor. Nechybí ani možnost anotace, díky čemuž tak lze do daného obrázku kreslit a psát. Pokud tedy o této věci nevíte, určitě na ní mrkněte – je totiž rozhodně užitečná.

.