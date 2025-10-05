Recenze ochranného skla FIXED Armor pro iPhone 17 Pro: Vynikající ochrana za dostupnou cenu

Dokážete si představit, že byste nosili v kapse smartphone za několik desítek tisíc korun bez jakékoliv ochrany displeje, když samotná jeho výměna vyjde klidně i na deset tisíc? Já upřímně ne. Jednak proto, že bych podobnou částku za vlastní nešikovnost platil hodně nerad, a jednak proto, že mě dokáže spolehlivě rozčílit i sebemenší škrábanec, který je vidět jen pod určitým úhlem. Telefon mám rád v bezchybné kondici, protože jej beru i jako určitou vizitku. Jenže vybrat sklo, které displej ochrání, ale zároveň nezhorší jeho čitelnost, citlivost dotyku a nebude stát nesmysl, není úplně jednoduché. Nedávno se mi ale do rukou dostalo sklo Armor od českého výrobce FIXED, které slibuje právě tuto kombinaci. Nalepil jsem si jej na iPhone a několik týdnů poctivě používal, takže se s vámi teď podělím o dojmy.
Technické specifikace
Sklo FIXED Armor sází na odolnost a kvalitu zpracování. Výrobce se chlubí až o 30 % vyšší pružností oproti běžným sklíčkům, což mu dává výrazně lepší šanci odolat prasknutí. Nechybí ani antireflexní vrstva, díky níž zůstává displej velmi dobře čitelný i na ostrém slunci nebo pod silným umělým světlem. A upřímně, kvalita antireflexní vrstvy je za mě lepší než ta, kterou Apple použil u iPhonů 17 Pro. Povrch je navíc opatřen oleofobní úpravou, takže na něm tolik neulpívají otisky prstů a prst po něm příjemně klouže.
Velkým plusem je praktický Anti-dust aplikátor přímo v balení. Ten se postará o to, že sklo nalepíte snadno, přesně a bez otravných bublin. FIXED Armor je navíc vyřezané přesně na míru konkrétnímu telefonu a má 2,5D zaoblené hrany, takže perfektně sedí i s kryty. Díky lepení po celé ploše drží pevně a spolehlivě. Cena je nastavená na 699 Kč, což je za prémiové sklo více než férové.
Fotogalerie
Aplikace a testování
Přiznám se, že i po letech recenzování se při lepení každého nového skla trochu potím. Stačí jedna nepatrná nečistota a na displeji vám zůstane bublina, která celý výsledek pokazí. O to zvědavější jsem byl na to, jak snadná bude instalace s instalační rámeček od FIXED. A musím říct, že jde o naprosto geniální řešení.
Postup je jednoduchý – displej pořádně vyčistíte, na telefon nacvaknete rámeček se sklem a pak už jen stáhnete fólii. Samotné nasazení je přesné, rychlé a v podstatě bezchybné. Sklo se totiž lepí od středu směrem ke krajům, takže vzduchové kapsy mizí samy. Pokud se přece jen objeví drobná bublinka, jde snadno vytlačit ven. Výsledek? Perfektně vycentrované sklo, které drží a neruší. Upřímně řečeno, jednodušší způsob aplikace asi nenajdete a díky tomu si tak můžete být jistí tím, že se sklo podaří nalepit i naprostým nemehlům.
A co samotné používání? Musím říct, že mě FIXED Armor příjemně překvapilo. Antireflexní vrstva funguje skvěle, jelikož je displej díky lépe čitelný i venku a přitom vůbec nedegraduje obraz. Povrch skla jako takového je krásně hladký a díky oleofobní úpravě na něm téměř nezůstávají otisky. Pocitově je to skoro stejné, jako když používáte telefon úplně bez skla, což beru jako obrovské plus.
Co se odolnosti týče, za zhruba dva týdny testování se na skle neobjevila jediná vlásečnice, a to jsem se k telefonu nechoval zrovna v rukavičkách. Nosil jsem jej v batohu s klíči, nechával odkládat displejem dolů i na hrubých površích a několikrát mi dokonce vypadl z ruky. Vždy stačilo sklo otřít a vypadalo jako nové. Samozřejmě je třeba dodat, že stoprocentní ochranu vám žádné sklo nezaručí – pád na ostrý kámen ze špatného úhlu neustojí nic. Pro běžné každodenní nástrahy je ale FIXED Armor více než dostatečné.
Fotogalerie #2
Resumé
Často slýchám, že nemá cenu utrácet stovky korun za ochranná skla, když se dají na internetu sehnat levná za pár desítek. Jenže realita je taková, že rozdíl mezi prémiovým sklem a levnou napodobeninou je obrovský. FIXED Armor to dokazuje naprosto jasně. Nabízí špičkovou odolnost, vynikající uživatelský komfort, bezkonkurenčně snadnou instalaci a navíc i skvělé optické vlastnosti. Za cenu 699 Kč jde podle mě o jedno z nejlepších řešení, jaké si můžete pro ochranu displeje iPhonu pořídit. Pokud chcete jistotu a nechcete dělat kompromisy, tohle sklo byste měli mít na svém telefonu.
Dobrý den, kde se to nechá koupit, doporučený eshop na objednávku odpověděl, že je zboží vyprodané
Dobrý den, nezasahuje černý okraj sklíčka do i do viditelné části displeje? Mám špatné zkušenosti, že i když jsem ho nainstaloval dobře, tak část překrývalo…