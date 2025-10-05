Proměňte své auto v model od Hot Wheels během pár vteřin

ChatGPT je svkělý pomocník nejen při práci, ale tkaé při zábavě. Pokud máte rádi svá auta a chcete se podívat jak by to vypadalo, kdyby ho prodával Hot Wheels? Je to velmi jednoduchí, stačí vzít fotku vašeho vozu a vložit ji do ChatGPT. Pak už jen stačí přidat následující příkaz: „vytvoř mi z této fotky autíčko v blisteru hot wheels tak, aby to vypadalo 1:1 co nejvíc skutečně, tak že moje auto prodává hot wheels tak jako klasické angličáky.“ Následně si už jen počkejte pár vteřin, nebo spíš desítek vteřin, než se vyheneruje obrázek. Pokud jste milovníky aut, pak budete nadšeni. Věřím, že je to drobnost, která se může vaši mkamarádům nebo blízkým líbit, přece jen když jim pošlete jejich auto jako angličáka, mohou se nad tím pouze pousmát.