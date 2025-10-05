Přizpůsobte si na iPhonu velikost písma pro jednotlivé aplikace

Ne všechny aplikace na iPhonu jsou stejně přehledné. Zatímco některé mají text jasný a snadno čitelný, jiné mohou působit přetíženě nebo nečitelně, zejména pokud máte citlivější zrak nebo menší displej. A právě v takových případech přijde vhod možnost upravit velikost písma samostatně pro každou aplikaci.
Funkce přizpůsobení velikosti textu podle aplikace je dostupná přímo v iOS a nevyžaduje žádné dodatečné nástroje. Vše zvládnete přímo prostřednictvím Ovládacího centra, které umožňuje rychlé změny bez nutnosti složitého nastavování.
Co udělat nejdříve?
Než se pustíte do samotného nastavování, ujistěte se, že máte v Ovládacím centru dostupnou možnost Velikost textu:
- Otevřete Nastavení.
- Přejděte do sekce Ovládací centrum.
- V seznamu dostupných prvků vyhledejte Velikost textu a přidejte ji pomocí zeleného „+“.
Jak upravit velikost písma v konkrétní aplikaci
Tato funkce je ideální pro ty, kteří potřebují větší text jen v některých aplikacích, zatímco v jiných jim vyhovuje běžná velikost. Ať už máte zrakové omezení, nebo si jen chcete usnadnit čtení, díky této možnosti si můžete prostředí iPhonu přizpůsobit opravdu detailně a bez nutnosti instalovat jakékoli doplňky.
- Otevřete požadovanou aplikaci – například Mapy, WhatsApp, Safari nebo jinou, kde chcete zvětšit písmo.
- Aktivujte Ovládací centrum.
- Klepněte na ikonu „Velikost textu“. Ikona připomíná dvě písmena „A“ – jedno malé a jedno velké.
- Zvolte možnost „Jen [název aplikace]“. Nachází se v dolní části obrazovky. Tím zajistíte, že změna velikosti písma se dotkne pouze dané aplikace.
- Pomocí posuvníku nastavte požadovanou velikost. Posuňte prst nahoru pro zvětšení, dolů pro zmenšení textu.
Fotogalerie
S možností měnit velikost textu pro jednotlivé aplikace získáváte větší kontrolu nad tím, jak s vámi iPhone komunikuje. Ať už potřebujete zvětšit písmo jen v několika konkrétních aplikacích, nebo hledáte způsob, jak si usnadnit čtení bez narušení vzhledu celého systému, tento nástroj vám to umožní rychle a jednoduše.