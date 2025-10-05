Magnetické kabely Statik MagStack, které je nemožné zamotat, nyní seženete až s 56% slevou

Komerční sdělení: Všichni to známe — kabely, které se po chvíli používání zamotají do nesmyslných klubek. KeySmart STATIK MagStack přichází s jednoduchým, ale praktickým řešením. Díky magnetické technologii dokáže udržet kabely uspořádané, takže nehrozí zbytečné zamotání a odstraňování uzlíků.
Konstrukce kabelu je tvořena odolným nylonovým opletem, který brání třepení a vydrží běžné opotřebení. MagStack není jen o pořádku — nabízí i rychlé nabíjení a přenos dat. Podporuje až 100W Blitzcharge a přenosové rychlosti až 480 MB/s, což z něj dělá funkční kabel pro každodenní použití i náročnější scénáře.
Statik MagStack je navržen tak, aby byl univerzální. Funguje s Apple CarPlay i Android Auto a je kompatibilní s širokou škálou zařízení. Nabízí se v různých délkách a s variantami konektorů, což usnadňuje jeho přizpůsobení konkrétním potřebám. KeySmart STATIK MagStack není revolucí v technologii, ale praktickým detailem, který výrazně usnadňuje každodenní používání kabelů. A to je přesně ten typ věci, který stojí za pozornost.
Skvělou zprávou je pak to, že lze tyto kabely nyní sehnat až o 56 % levněji, což se rozhodně vyplatí. Pokud vás tedy láká parádní magnetické smotání kabelů, zde si přijdete na své.