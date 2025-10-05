Chcete skrýt notch na svém MacBooku? Stačí k tomu jedno kliknutí!

Pokud vás stejně jako mě otravuje takzvaný Notch neboli výřez na MacBooku, existuje jednoduché řešení. Stačí si stáhnout utilitku topnotch, která je zcela zdarma. Ta vám do menuBar přidá ikonku u které stačí kliknout na tlačítko Enable Topnotch a automaticky se vám změní barva menuBar na černou. Všechny položky a vše samozřejmě zůstává funkční stejně jako dřív jen díky změně barvy menuBar najendou neuvidíte Notch. Díky kvalitnímu displeji je černá opravdu černá a jediné co hrozí, že vám displej bude opticky připadat menší, protože menuBar budete vnímat spíše jako rám displeje než jako samotný displej. To je však jen o zvyku. Za mě je rozhodně lepší nevidět výřez než mít falšený pocit většího displeje.