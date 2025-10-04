Výsledky voleb 2025: Tato aplikace vám dokonale udělá jasno ve výsledcích (nejen) letošních voleb

Tématem číslo 1 v České republice jsou v současné době výsledky voleb do poslanecké sněmovny, které se konaly od včerejška do dnešní 14:00. A pokud si ve volbách coby „svátku demokracie“ libujete, bude se vám stoprocentně líbit aplikace iVote, která reflektuje výsledky všech voleb v České republice (například volby do PS již od roku 1996). Ta se čerstvě dočkala aktualizace, který ji proměnila do Liquid Glass kabátku, přičemž další novinkou je zpřesnění výpočtu mandátů, aby byly informace z ní co možná nejpřesnější a co nejvíce vypovídající.
Pokud se pak rádi díváte na historické volební výsledky, můžete vidět, která strana v libovolném kraji získala mandátů, přehled kandidátů i preferenčních hlasů. Konkrétně zde tedy naleznete volby prezidentské, do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstev krajů a obcí či do Evropského parlamentu. Aplikace je pochopitelně přehledná a v českém jazyce. Appka iVote je šetrná mobilním datům a dále uživatelům klade na mysl, že veškerá data pochází přímo z Českého statistického úřadu. Na grafickou podobu aplikace se můžete podívat v galerii nad tímto odstavcem. Samotný odkaz vám přidáváme pod článek s tím, že aplikace iVote je pochopitelně zdarma.