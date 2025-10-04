Jak jsem letos ani jednou nezapnul Vision Pro

Když jsem si kupoval Vision Pro, rozhodně jsem si neříkal, že to bude produkt, který nesundám z hlavy. Na druhou stranu hlavní motivací pro mě byla možnost natáčet syna pomocí imerzivního videa. Je pravda, že v loňském roce jsem to dělal – zejména ve chvílích, kdy největší události v jeho životě spočívaly v tom, že se otočil ze strany na stranu, posadil se nebo poprvé zkoušel sám jíst. Jakmile ale začal dělat první krůčky, většina těch „wow“ momentů, které stojí za to zaznamenat, se začala odehrávat venku. Tahat s sebou Vision Pro do zoo, na letecké dny, na výlety do lesa nebo až do New Yorku se mi přestalo zdát rozumné. Obzvlášť v momentě, kdy si můžete téměř stejně působivé imerzivní video natočit i na iPhone, který máte neustále po ruce.
Samozřejmě, Vision Pro umí spoustu věcí i mimo samotné natáčení videí. V loňském roce jsem je alespoň občas využíval, hlavně když se objevilo něco nového, co zarezonovalo médii. Jenže s tím, jak novinky přestaly přicházet, postupně vyprchával i můj zájem o Vision Pro jako takový. Když máme se ženou čas pustit si film, raději se díváme spolu na jednom gauči, než abych se zavřel do vlastního světa s headsetem na hlavě a ona sledovala něco jiného vedle mě. Když chci hrát hry, sáhnu raději po PS5. A když chci pracovat, stále mi dává větší smysl moje dvojice XDR displejů než Vision Pro na očích. Z headsetu od Applu se tak stal artefakt, který leží na poličce a jednou týdně z něj uklízečka utře prach.
Fotogalerie
Ani sám nevím, čím to je – zda tím, že na Vision Pro nevychází nic nového a zajímavého, nebo prostě tím, že jsem si vyzkoušel, jak zařízení funguje, a zjistil, že mi nevyhovuje izolovat se od okolního světa. Největší problém ale vidím v tom, že Apple netlačí žádné novinky, které by mě donutily vzít Vision Pro znovu do ruky a užít si nějakou novou funkci či aplikaci, která by byla dostatečně „wow“, aby stála za to. Osobně si v současné době bohužel nedokážu představit, že by někdo přišel do Apple Storu a koupil si Vision Pro jako nový produkt. Za mě je to obrovská škoda, ale mám pocit, že největší nezájem o Vision Pro nemají samotní uživatelé, ale přímo Apple. Ten totiž tento projekt a produkt prakticky pohřbil tím, že jej neinovuje a nenutí vývojáře vyvíjet další a zajímavější aplikace či hry.