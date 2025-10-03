Dobrá zpráva pro milovníky Snoopyho! Peanuts z  TV+ jen tak nezmizí

Streamovací služba Apple TV+ si od svého spuštění zakládá na tvorbě vlastního obsahu. Jednou z mála výjimek je spolupráce s legendární značkou Peanuts, která začala v roce 2020. Nyní Apple oznámil, že partnerství bude pokračovat minimálně do roku 2030, a zároveň potvrdil termíny, kdy si diváci budou moci zdarma přehrát vybrané sváteční speciály.
Zatímco konkurence typu Netflix či Disney+ stavěla na rozsáhlém licencovaném katalogu, Apple se od začátku vydal cestou exkluzivní produkce. Série Peanuts je výjimkou, která tento přístup potvrzuje. Na Apple TV+ se tak vedle nově natočených epizod a speciálů objevují i kultovní klasiky, mezi nimiž nechybí It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, A Charlie Brown Thanksgiving nebo A Charlie Brown Christmas.
Nejen pro předplatitele
Prodlužení spolupráce znamená, že Apple TV+ zůstane exkluzivním domovem všech pořadů, spojených s Peanuts. Stejně jako v minulých letech nabídne Apple některé z těchto speciálů na omezenou dobu zdarma i uživatelům, kteří službu nemají předplacenou.
Kdy a jaké pořady budou k dispozici i pro uživatele bez předplatného?
- 18.–19. října bude možné bezplatně sledovat halloweenský díl,
- 15.–16. listopadu se zpřístupní speciál ke Dni díkůvzdání,
- 13.–14. prosince pak přijde na řadu vánoční klasika.
Předplatitelé Apple TV+ samozřejmě mají všechny tyto tituly i nový obsah k dispozici kdykoliv během roku. Služba aktuálně stojí 12,99 dolaru měsíčně a vedle Peanuts nabízí oceňované seriály a filmy jako Ted Lasso, Severance, The Morning Show, Silo nebo Shrinking.
Apple tak dává jasně najevo, že i v následujících letech zůstane domovem oblíbeného Charlieho Browna a jeho přátel – ať už jde o nostalgické klasiky, nebo nové originální příběhy.