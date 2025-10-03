Apple TV+ láká na novou dokumentární sérii o Martinu Scorsesem

Apple zveřejnil první oficiální trailer k připravované pětidílné dokumentární sérii věnované Martinu Scorsesemu – jednomu z největších režisérů filmové historie. Projekt, který vzniká pod vedením spisovatelky a režisérky Rebeccy Miller, slibuje intimní pohled na Scorseseho život, tvorbu i jeho filozofii filmu.
Trailer ukazuje známé scény z jeho nejslavnějších děl, doplněné hlasem samotného Scorseseho, který přemýšlí nad otázkami dobra a zla, ale i nad tím, jak hledal vlastní způsob, jak se vyjádřit prostřednictvím obrazu. „Věděl jsem, že se dokážu vyjadřovat skrze obrazy, ale musel jsem najít vlastní cestu,“ zazní v jedné z pasáží.
Dokument však nebude jen o něm samotném. V sérii vystupuje celá řada jeho blízkých spolupracovníků a přátel, mezi nimiž nechybí Jodie Foster, Spike Lee, Cate Blanchett nebo Robert De Niro. Právě kombinace osobních vzpomínek a filmových ukázek má podle režisérky Miller vytvořit jedinečný portrét muže, který formoval světovou kinematografii. „Byl to sen – dostat se tak blízko nejen k Martymu, ale i k jeho celoživotním spolupracovníkům a rodině,“ uvedla Miller.
Série s příznačným názvem Mr. Scorsese dorazí na Apple TV+ už 17. října a slibuje zážitek jak pro skalní fanoušky jeho filmů, tak i pro každého, kdo někdy sám bojoval s neúspěchem a hledal vlastní cestu za sny. A pokud si chcete čekání zkrátit, na Apple TV+ je už nyní dostupný i jeho nejnovější snímek Killers of the Flower Moon.