Zavřít reklamu

OpenAI spouští Sora pro iPhone! Z textu vytvoří video!

iPhone
Martin Hradecký
0

OpenAI spustilo svou druhou aplikaci pro iPhone – Sora. Po úspěchu ChatGPT jde tentokrát o samostatný nástroj pro tvorbu videí pomocí umělé inteligence. Aplikace je dostupná na App Store, avšak prozatím vyžaduje speciální přístup.

Profi video během pár sekund

Sora dokáže přeměnit textové prompty a obrázky na videa se zvukem. Stačí jediná věta a aplikace vytvoří krátký film, anime scénu nebo třeba remix videa od přátel. Uživatelé tak mohou doslova proměnit slova ve světy a ihned je sdílet.

OpenAI fb OpenAI fb
apple car openai john mauriello 1 apple_car_openai_john_mauriello_1
apple car openai john mauriello 3 apple_car_openai_john_mauriello_3
apple car openai john mauriello 4 apple_car_openai_john_mauriello_4
Annual Allen And Co. Investors Meeting Draws CEO's And Business Leaders To Sun Valley, Idaho Annual Allen And Co. Investors Meeting Draws CEO's And Business Leaders To Sun Valley, Idaho
Sam Altman (Zdroj: ArsTechnica)
apple car openai john mauriello 5 apple_car_openai_john_mauriello_5
Vstoupit do galerie

Podle popisu na App Store nabízí Sora pět hlavních funkcí:

  • Vytváření videí během sekund – z textu nebo obrázku vznikne kompletní video se zvukem.
  • Spolupráce a hraní – možnost obsadit sebe či přátele do videí a reagovat na trendy.
  • Různé styly – od filmového po surrealistický nebo animovaný vzhled.
  • Remix – upravte cizí výtvor, přidejte postavy, změňte atmosféru nebo rozšiřte příběh.
  • Komunita – sdílejte svá díla a objevujte, co tvoří ostatní.

Aplikace přichází krátce po vydání GPT-5, což ukazuje, že OpenAI sází na rychlou expanzi do mobilní tvorby obsahu. Pokud se Sora ujme podobně jako ChatGPT, může způsobit velkou vlnu na sociálních sítích a posunout AI video tvorbu mezi mainstream.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.