OpenAI spouští Sora pro iPhone! Z textu vytvoří video!

OpenAI spustilo svou druhou aplikaci pro iPhone – Sora. Po úspěchu ChatGPT jde tentokrát o samostatný nástroj pro tvorbu videí pomocí umělé inteligence. Aplikace je dostupná na App Store, avšak prozatím vyžaduje speciální přístup.
Profi video během pár sekund
Sora dokáže přeměnit textové prompty a obrázky na videa se zvukem. Stačí jediná věta a aplikace vytvoří krátký film, anime scénu nebo třeba remix videa od přátel. Uživatelé tak mohou doslova proměnit slova ve světy a ihned je sdílet.
Podle popisu na App Store nabízí Sora pět hlavních funkcí:
- Vytváření videí během sekund – z textu nebo obrázku vznikne kompletní video se zvukem.
- Spolupráce a hraní – možnost obsadit sebe či přátele do videí a reagovat na trendy.
- Různé styly – od filmového po surrealistický nebo animovaný vzhled.
- Remix – upravte cizí výtvor, přidejte postavy, změňte atmosféru nebo rozšiřte příběh.
- Komunita – sdílejte svá díla a objevujte, co tvoří ostatní.
Aplikace přichází krátce po vydání GPT-5, což ukazuje, že OpenAI sází na rychlou expanzi do mobilní tvorby obsahu. Pokud se Sora ujme podobně jako ChatGPT, může způsobit velkou vlnu na sociálních sítích a posunout AI video tvorbu mezi mainstream.