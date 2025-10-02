Zavřít reklamu

Epic znovu pálí do Applu! Co ho naštvalo tentokrát?

Jiří Filip
Epic Games se po pár týdnech klidu opět obul do Applu a jeho pravidel. Podle tvůrců Fortnite totiž konkrétně nedávné změny v procesu instalace alternativních tržišť aplikací v EU dokazují, že Apple dlouhodobě používal záměrně matoucí a odrazující prvky, aby potlačil konkurenci. Celou dobu přitom tvrdil, že tak určitě nečiní. 

Ve svém blogu Epic upozornil, že po úpravě instalace alternativních tržišť v iOS 18.6 se počet uživatelů, kteří instalaci Epic Games Store nedokončili ať už kvůli složitosti, nebo varovným krokům Applu, snížil z původních 65 % na 25 %. Apple totiž zkrátil instalační proces z patnácti kroků na pouhých šest a odstranil takzvané „scare screens“, tedy varovné obrazovky, které upozorňovaly uživatele na možné riziko instalace aplikací mimo App Store. A to je podle Epic Games jasný důkaz toho, že původní postup byl navržen spíš tak, aby lidi odradil než aby je chránil.

Změny přišly krátce poté, co Evropská komise v dubnu upozornila, že Apple dělá instalaci alternativních obchodů „nadměrně složitou a matoucí“, což odporuje požadavkům nového zákona o digitálních trzích. Kalifornskému gigantovi tak nezbylo nic jiného, než se podvolit a celý instalační proces zjednodušit, jelikož v opačném případě by mu hrozily velmi vysoké pokuty za nedodržení zákona o digitálních trzích. 

Poměrně zajímavé je pak to, že se Epic nezastavil ani u Google. Konkrétně jeho Android kritizuje za stále 12krokový instalační proces, který podle něj sabotuje instalace Epic Games Store více než v polovině případů. Právě s ohledem na to, že se Epic obouvá jak do Apple, tak do Google, se tak skoro až chce říci, že zavděčit se mu evidentně není jen tak. 

