Epic Games rozdává zdarma dvě zábavné hry pro PC! Už jste si je vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma super hry na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž zajímavá hra Eastern Exorcist spolu s Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.
Eastern Exorcist
Eastern Exorcist je akční RPG z pohledu z boku, které vás vtáhne do temného světa inspirovaného čínskou mytologií. Hráč se ujímá role odvážného exorcisty, jenž putuje krajinou sužovanou démony a krutými bestiemi. Stylizovaná 2D grafika působí jako živý inkoustový obraz, což dodává hře unikátní atmosféru. Soubojový systém je založený na přesném načasování útoků, vykrývání a využívání speciálních schopností. Každý střet vyžaduje soustředění, protože protivníci bývají rychlí a nelítostní.
Eastern Exorcist klade důraz nejen na akci, ale i na silný příběh plný tragických osudů a morálních dilemat. Postupně odhalujete temná tajemství světa a sledujete, jak hlavní hrdina čelí nejen démonům, ale i vlastním pochybnostem. Atmosféru dokresluje podmanivý soundtrack, který dokonale podtrhuje tíživý a melancholický tón hry. Těšit se můžete i na velké boss fighty, které prověří vaše reflexy a trpělivost. Celkově jde o titul, který zaujme hráče hledající temnou atmosféru, náročné souboje a originální vizuální zpracování.
Hru můžete zdarma stáhnout zde
Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy
Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy je barevná a nápaditá adventura, která vychází z populárního brazilského animovaného seriálu. Hráč se ujímá role anonymního mladšího bratra Jorela, který se neustále ocitá ve stínu svého slavnějšího sourozence, ale přesto se mu daří dostávat do bizarních a komických situací. Celá hra je prošpikovaná absurditou, originálním humorem a záměrně přehnanými dialogy, které připomínají surrealistickou grotesku. Grafika věrně kopíruje styl seriálu, takže fanoušci se okamžitě cítí jako doma.
Herní mechaniky staví především na řešení hádanek, komunikaci s podivnými postavami a hledání cest ven z nejrůznějších šlamastyk. Velkou roli hraje i satirický podtón, který si dělá legraci z klasických klišé videoher. Hráče čeká směsice odlehčené zábavy, kreativního chaosu a překvapivě chytrých gagů. Atmosféra hry je hravá, ale zároveň naplněná napětím, protože každá situace může skončit nečekaným zvratem. Jorel’s Brother tak není jen obyčejná point-and-click adventura, ale spíše interaktivní animovaný zážitek. Pokud máte rádi netradiční humor a chuť zažít něco opravdu jiného, tohle dílo vás nenechá chladnými.