Throne One: tahle vychytávka vyfotí vaše hovínka a AI aplikace v iPhone je analyzuje

Malý gadget v sobě ukrává kameru a připíná se na záchodou mísu podobně, jako klasické WC čistící bloky. Kamera podle výrobce směřuje výhradně dolů a nemá šanci zachytiti nic, kromě vašich výkalů a moči. Ty následně analyzuje a pomocí AI podle vzhledu vašich hovínek zjistí, jaké máte zdravotní sk=ore vašich střev. Výrobce této metrice doslova říká Gut Health Score a měří ji podle bristolské škály výkalů. Kromě toho kamera měří také vaši moč, kdy dokáže určit tlak močení, barvu moči a hydrataci a na základě toho vám pak dá další zdravotní informace. Kamera má výdrž 30 dní na jendo nabití a je voděodolná díky IP65 specifikaci. Zajímavé je, že kromě ceny kterou zaplatíte za samotnou kameru, což je 399,99$, musíte platit také měsíčně 5,99$ nebo ročně 69,99€ za předplatné aplikace, která pomocí AI vyhodnouce stav aší moči a stolice.
Fotogalerie
I když se to zdá na první pohled jako sranda, tak vývojáři věří, že právě díky analýze toho, co produkuje naše vylučovací soustava dokáží jednak včas odhalit gastrointestinální onemocnění jako je například okultní krvácení, které je často symtomem rakoviny tlustého střeva. Taktéž dokáží určit jaká je vyše výživa nebo hydratace a aplikace vám dá doporučení ke zlepšení stravy a pitného režimu. Otázkou je, na kolik je gadget spolehlivý a na kolik se jedná jen o vychátavku jenž vzbudí rozruch. Pokud by však skutečně spolehlivě dokázal odhalit například rakovinu už v jejím první zárodku, byl oby to rozhodně extrémně užitečné řešení. To však uvidíme až v příštím roce, protože první kousky dorazí k prvním 2500 zákazníkům na začátku příštího roku.