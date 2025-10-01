Obří únik! FCC omylem zveřejnila schémata iPhonu 16e, prohlédnout si je tak může naprosto každý

Americká FCC omylem zveřejnila 163stránkový dokument s elektrickými schématy iPhonu 16e, přestože Apple výslovně žádal o jejich utajení. PDF se objevilo v databázi autorizace zařízení a bylo krátce dostupné, než bylo staženo. Server fccid.io jej však stihl zrcadlit, takže se dokumenty dostaly na veřejnost.
iPhone 16e jako nahý
Součástí zveřejněného souboru byl i dopis Applu s žádostí o utajení schémat a blokových diagramů. Chyba pravděpodobně vznikla u certifikační laboratoře, která při podání označila políčka krátkodobé i trvalé důvěrnosti jako „ne“. To způsobilo, že se soubory automaticky publikovaly.
Z pohledu běžného uživatele není tento únik zásadní. Pro odborníky však mohou být informace obsažené ve schématech velmi cenné. Dokumenty odhalují například rozmístění antén, konektorů, testovacích padů a detaily o logické desce. To může usnadnit práci nezávislým opravářům, výzkumníkům i těm, kdo zkoumají bezpečnostní slabiny na úrovni hardwaru.
Schémata také poskytují přehled o tom, jak Apple propojuje hlavní čipy, jak jsou řešeny skryté spoje uvnitř vícevrstvé desky a jak jsou vyvedeny debugovací body. Takové informace výrazně pomáhají při sledování chyb a opravách desek, což je jinak v případě zařízení Applu velmi obtížné.
Apple ani FCC se k úniku zatím nevyjádřily. Přesto jde o jednu z největších hardwarových chyb v oblasti regulace, která nechtěně poodhalila zákulisí konstrukce iPhonu 16e.