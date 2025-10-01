Zavřít reklamu

Obří únik! FCC omylem zveřejnila schémata iPhonu 16e, prohlédnout si je tak může naprosto každý

iPhone
Martin Hradecký
Americká FCC omylem zveřejnila 163stránkový dokument s elektrickými schématy iPhonu 16e, přestože Apple výslovně žádal o jejich utajení. PDF se objevilo v databázi autorizace zařízení a bylo krátce dostupné, než bylo staženo. Server fccid.io jej však stihl zrcadlit, takže se dokumenty dostaly na veřejnost.

iPhone 16e jako nahý

Součástí zveřejněného souboru byl i dopis Applu s žádostí o utajení schémat a blokových diagramů. Chyba pravděpodobně vznikla u certifikační laboratoře, která při podání označila políčka krátkodobé i trvalé důvěrnosti jako „ne“. To způsobilo, že se soubory automaticky publikovaly.

Z pohledu běžného uživatele není tento únik zásadní. Pro odborníky však mohou být informace obsažené ve schématech velmi cenné. Dokumenty odhalují například rozmístění antén, konektorů, testovacích padů a detaily o logické desce. To může usnadnit práci nezávislým opravářům, výzkumníkům i těm, kdo zkoumají bezpečnostní slabiny na úrovni hardwaru.

iPhone16e (2) iPhone16e (2)
iPhone 16e LsA 8 iPhone 16e LsA 8
iPhone 16e LsA 14 iPhone 16e LsA 14
iPhone 16e LsA 11 iPhone 16e LsA 11
iPhone 16e LsA 32 iPhone 16e LsA 32
iPhone 16e LsA 34 iPhone 16e LsA 34
Schémata také poskytují přehled o tom, jak Apple propojuje hlavní čipy, jak jsou řešeny skryté spoje uvnitř vícevrstvé desky a jak jsou vyvedeny debugovací body. Takové informace výrazně pomáhají při sledování chyb a opravách desek, což je jinak v případě zařízení Applu velmi obtížné.

Apple ani FCC se k úniku zatím nevyjádřily. Přesto jde o jednu z největších hardwarových chyb v oblasti regulace, která nechtěně poodhalila zákulisí konstrukce iPhonu 16e.

