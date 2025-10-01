Dny LEGO na Alze srazily cenu LEGO stavebnic až o 15 %!

Komerční sdělení: Jste-li fanoušky stavebnice LEGO, zbystřete. Na Alze jej totiž nyní sehnat díky slevové akci Dny LEGO až o 15 % levněji. Slevy sice platí jen na vybrané stavebnice, nicméně vzhledem k tomu, že je Alza nastavila u velké části své nabídky, lze sehnat ve slevě i skutečně parádní (a hlavně standardně drahé) kousky. Určitě si tedy nabídku Alzy nenechte ujít, ať si můžete svou LEGO sbírku opět o něco rozšířit. Nyní se to totiž povede vskutku levně. Jen nezapomeňte, že nakoupit musíte se slevovým kódem, který je uveden u daného produktu.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.