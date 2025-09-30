Xbox do kapsy: Předobjednejte si na DATARTu kapesní herní konzoli ROG Xbox Ally!

Komerční sdělení: Představte si zařízení, které dokáže spojit to nejlepší ze světa herních počítačů s jednoduchostí a komfortem konzole Xbox. Přesně to je myšlenka, kterou ASUS proměnil v realitu prostřednictvím nové handheld konzole ROG Xbox Ally. Stačí ji zapnout a rázem se ocitnete ve světě her bez kompromisů – ať už doma u gauče, na cestách nebo třeba v posteli.
Už na první uchopení je jasné, že Ally cílí na pohodlí hráče. Ergonomické šasi vychází z tvaru xboxového ovladače, takže padne do ruky přirozeně a pohodlně i při delších herních seancích. Systém Windows 11 pak otevírá dveře celé knihovně AAA titulů – od Game Passu přes Steam až po Ubisoft Connect – a na 7palcovém Full HD displeji s obnovovací frekvencí 120 Hz a technologií FreeSync Premium si je vychutnáte ve špičkové plynulosti. Nechybí ani možnost streamovat hry přímo z cloudu díky Xbox Cloud Gaming nebo z vlastního zařízení přes Xbox Remote Play, a když budete chtít mít přehled o výkonu, nahrávkách či chatu, poslouží k tomu vestavěný Game Bar.
ASUS připravil hned dvě provedení. Bílý ROG Xbox Ally s procesorem AMD Ryzen Z2 A, 16 GB RAM a 512GB SSD představuje ideální základ, který zvládne hraní ve slušné kvalitě 720p. Kdo ale míří výš, sáhne po černém ROG Xbox Ally X. Ten sází na čip AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB operační paměti a 1TB SSD, což stačí i na náročnější hraní v rozlišení 900p až 1080p.
Výsledek? Konzole, která vám umožní hrát prakticky kdykoli a kdekoli, a to bez omezení. Zapnete, připojíte a ponoříte se do her naplno – přesně tak, jak jste vždycky chtěli. A právě tento krásný kus hardware je nyní k předobjednané na DATARTu s tím, že neskladněny by měly být tyto kousky do 20. října. Pokud se tedy řadíte mezi fanoušky handheldů a zároveň máte rádi Xbox, není nad čím váhat.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.