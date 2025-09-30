Kaloria AI: česká aplikace, která vám spočítá kalorie z fotky během okamžiku

Na mobily míří nová velmi zajímavá novinka, která by mohla zaujmout každého, kdo se někdy snažil sledovat svůj jídelníček, ale po pár dnech to vzdal kvůli zdlouhavému zapisování. Kaloria AI je česká výživová aplikace pro iOS a Android, která staví na jednoduchém nápadu, kdy místo zdlouhavého vyhledávání stačí jídlo prostě vyfotit. Umělá inteligence potraviny během vteřiny rozpozná, spočítá kalorie i živiny a vše okamžitě uloží do vašeho deníku.
Aplikace se nesnaží být jen dalším počítadlem kalorií. Tvůrci kladou důraz na lokální prostředí s podporou češtiny a čistý, elegantní design, který připomíná nativní iOS aplikace. Součástí je také AI mentor, který se dokáže přizpůsobit vašemu stylu, ať už hledáte fitness sparinga, vědecky zaměřeného odborníka, nebo jen upřímného rádce, který vás udrží na cestě.
Kaloria AI přitom nabízí i to, co od moderní výživové aplikace čekáte. Najdete v ní plnou nutriční analytiku včetně makro a mikroživin, skener čárových kódů pro rychlé načítání balených potravin nebo vizuální deník, díky němuž budete mít vždy přehled o svém pokroku. Praktické funkce jako sledování pitného režimu, hmotnosti či možnost fungovat i offline jen podtrhují, že se tu myslelo na detaily.
Cílová skupina je přitom jasná – Kaloria AI je určena každému, kdo chce mít své stravování pod kontrolou. Ať už chcete hubnout, nabírat svaly nebo si jen udržovat váhu, aplikace vám nabídne rychlou, jednoduchou a především zábavnou alternativu k zavedeným službám, jakými jsou třeba MyFitnessPal nebo Kalorické tabulky. S tím rozdílem, že tentokrát jde o projekt, který vznikl přímo u nás.
Pokud vás tedy myšlenka této aplikace zaujala, stáhnout si ji můžete na oficiálních stránkách nebo v obchodech s aplikacemi: