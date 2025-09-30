iPhone 17 Pro byl historicky poprvé k natáčení televizního živého přenosu z MLB

Apple TV+ nabídla unikátní sportovní přenos. Zápas Boston Red Sox vs. Detroit Tigers z Fenway Parku byl vůbec poprvé částečně snímán iPhonem 17 Pro. Diváci se tak dočkali záběrů, které běžná televizní technika obvykle nenabízí.
iPhone 17 Pro jako kamera pro živé vysílání
iPhone 17 Pro byl použit nejen při živém záběru hry, ale také při natáčení tréninku na pálce, hráčských nástupů, pohledů do dugoutu i záběrů fanoušků. Na obrazovce se navíc zobrazovalo upozornění vždy, když byl použit záběr právě z iPhonu, aby si diváci mohli všimnout rozdílu.
Apple zdůrazňuje, že jde o historický okamžik, protože poprvé se iPhone stává součástí profesionálního sportovního přenosu. Nový model iPhone 17 Pro s vylepšeným teleobjektivem a stabilizací obrazu má nabídnout kvalitu srovnatelnou s profesionální kamerovou technikou, ale s větší flexibilitou a mobilitou. Zápas byl součástí posledního Friday Night Baseball dvojzápasu v rámci základní části MLB pro rok 2025. Utkání si mohli pustit všichni předplatitelé Apple TV+ a mohli jej sledovat bez dalších poplatků.
