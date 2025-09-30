Apple může slavit! Jeho vyšetřování kvůli mailu Tima Cooka zaměstnancům končí

Apple si může oddychnout. Americký úřad pro pracovní vztahy NLRB totiž už nebude dál stíhat Apple kvůli internímu e-mailu, který v roce 2021 rozeslal zaměstnancům generální ředitel Tim Cook. Podle informací agentury Bloomberg došlo ke stažení většiny tvrzení, že Cookův krok porušoval tamní pracovní legislativu.
V e-mailu tehdy šéf Applu upozornil, že firma se snaží identifikovat osoby, které vynášejí interní informace, a zároveň dodal, že lidé schopní takto jednat „do Applu nepatří“. Zpráva navazovala na únik z neveřejné firemní schůzky, kde se řešila mimo jiné otázka platové rovnosti nebo práce z domova. NLRB tehdy tvrdila, že postupy Applu týkající se utajování „mohou bránit, omezovat nebo odrazovat zaměstnance“ od výkonu práv garantovaných americkým zákonem o pracovních vztazích. Nyní ale dochází k tomu, že obvinění z nezákonného dohledu nad zaměstnanci i porušování pravidel ohledně důvěrnosti byla stažena. Apple se tak vyhne vleklému sporu, který mohl otevřít nepříjemnou debatu o hranicích firemní důvěrnosti a právech zaměstnanců.