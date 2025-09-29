iPhone 17 se nabíjí rychleji než předchůdce. Testy odhalily, co zvládne s USB-C i MagSafe

Apple s příchodem iPhonu 17 opět lehce posunul hranice rychlého nabíjení. Zatímco loňská „šestnáctka“ se zastavila na zhruba 23 W kabelového nabíjení, nejnovější generace zvládne podle testů ChargerLAB dosáhnout až na 27 až 28 W. To sice na první pohled nevypadá jako dramatický rozdíl, v praxi to ale znamená, že se telefon nabije rychleji a efektivněji, zejména pak v kombinaci s novými adaptéry.
Testy probíhaly s celou řadou originálních Apple nabíječek, od starší 29W až po masivní 140W adaptér, a výsledky byly vesměs stejné. Špičkového výkonu kolem 28 W iPhone 17 dosáhl prakticky u všech z nich, takže pokud už doma nějaký USB-C adaptér od Applu máte, není nutné pořizovat nový. Zajímavostí je, že modely iPhone 17 Pro dokážou krátkodobě vyskočit až na 36 W, přesto Apple oficiálně uvádí, že všechny nové „sedmnáctky“ ( tedy jak základní, tak Pro) nabijete z nuly na 50 % za pouhých 20 minut. To je oproti iPhonům 16 znatelné zrychlení, protože ty potřebovaly na stejnou porci energie půl hodiny.
Zajímavé je také zlepšení u bezdrátového nabíjení přes MagSafe. ChargerLAB naměřil maximální výkon 29 W, přičemž dlouhodobě se iPhone 17 zvládne držet na rychlosti až 25 W. To je příjemný posun oproti minulosti, kdy MagSafe nabíjení zaostávalo výrazněji za kabelem. Celkově tak platí, že ať už sáhnete po kabelu nebo MagSafe, iPhone 17 vám nabídne rychlejší nabíjení než jeho předchůdci. A to je něco, co ocení snad každý, kdo se během dne spoléhá na to, že telefon za pár minut na nabíječce získá energii na další hodiny používání.