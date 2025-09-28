Zajímavé přírůstky na HBO Max pro tento týden

Čarodějnice a lovec
Svět se změnil k nepoznání. Lidstvo je téměř vyhlazeno a přeživší se ukrývají v posledním útočišti – Městě pod horou. Za jeho hradbami se rozprostírají Pusté země, děsivá území plná nebezpečí. V těchto ruinách vládnou nestvůry a mýtičtí tvorové, kteří povstali z temnot po pádu lidstva. Nejvíce obávaným z nich je vlkodlak. V zoufalé touze po svobodě vyšle královna mocnou čarodějku Gray Alys (Milla Jovovich) do nehostinných Pustých zemí, aby odhalila tajemství vlkodlačí přeměny. Na cestu plnou nástrah a děsivých tvorů ji doprovází neohrožený dobrodruh Boyce (Dave Bautista). Společně musí čelit nejen hordě smrtících nepřátel. Gray Alys, spoutaná kletbou splnit jakoukoli žádost, tuší, že jejich výprava přinese více otázek než odpovědí. Jaké tajemství se zde ukrývá a jak vysoká bude cena za splnění přání? Odpovědi mohou být děsivější než samotné hrůzy Pustých zemí.
Nejtemnější hodina
Životopisný film o jedné z nejvýznamnějších osobností 20. století, Winstonu Churchillovi, který sjednotil svůj národ proti Hitlerovi.
Grindhouse: Auto zabiják
Dvě skupiny žen jsou v různou dobu pronásledovány znetvořeným kaskadérem, který své „nezničitelné“ auto používá jako vražednou zbraň.
Želvy Ninja
Ačkoliv se Leonardo, Donatello, Raphael a Michelangelo od posledního dobrodružství odcizili, musí znovu spojit síly v boji proti příšerám.
Blade Runner 2049
V roce 2049 odhaluje Blade Runner a důstojník policie dlouho ukryté tajemství, které by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti.