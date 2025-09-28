Zajímavé iOS aplikace, které stojí za pozornost

Bipit
Bipit je chytrý budík, který vám umožní cestovat bez starostí a vyspat se i během dojíždění. Díky poloze přesně pozná, kdy máte vystoupit, a probudí vás v pravý okamžik – nezaskočí ho ani zpoždění, změna trasy nebo předčasný příjezd. V aplikaci si snadno nastavíte personalizované budíky podle lokace, názvu, poloměru, dní v týdnu, zvuku či barvy mapy. Pokud měníte práci, budík smažete během pár vteřin, na dovolené ho můžete jednoduše archivovat a při pořízení nového telefonu se vám po přihlášení všechny uložené budíky automaticky vrátí. Bipit vám tak zajistí klidný spánek i bez obav, že přejedete svou zastávku.
MacroScan
MacroScan je moderní aplikace pro každého, kdo chce mít svůj jídelníček pod kontrolou bez složitého zapisování. Stačí vyfotit pokrm a vestavěná umělá inteligence odhadne množství bílkovin, tuků a sacharidů i velikost porce. Údaje lze následně ručně doladit a doplnit podle potřeby. Díky funkci Smart Coach získáte doporučení na cvičení či vhodné úpravy stravy a své cíle můžete sledovat prostřednictvím přehledných grafů. Aplikace nabízí tři režimy analýzy s různou mírou přesnosti, takže si snadno vyberete ten, který vám vyhovuje. Veškeré záznamy se ukládají do historie, takže máte kdykoliv k dispozici kompletní přehled o svém stravování.
Moonlatte
MoonLatte je chytrá aplikace, která vám pomůže najít ideální rovnováhu mezi energií z kávy a kvalitním spánkem. Snadno v ní zaznamenáte vypité espresso, cappuccino, čaj nebo energetické nápoje a okamžitě uvidíte, jak kofein působí ve vašem těle díky přehledné časové ose jeho odbourávání. Aplikace vám navíc prozradí, kdy si můžete dopřát poslední bezpečný šálek, aby nenarušil váš noční odpočinek. MoonLatte podporuje Apple Watch i widgety, takže máte svůj kofeinový deník stále po ruce, a nabízí také upozornění, která vás včas zastaví před pozdním kofeinovým stimulem. Díky vědecky podloženým přehledům získáte jasný obraz o tom, jak kofein ovlivňuje vaši bdělost, soustředění i regeneraci.
Fair Weather Society
Fair Weather Society je originální aplikace, která spojuje předpověď počasí s atmosférou světových uměleckých děl. Podle aktuálních podmínek ve vaší lokalitě vám zobrazí malby od mistrů, jako jsou Van Gogh, Monet, Klimt či Caillebotte, a promění tak obyčejnou předpověď v poetický vizuální zážitek. Aplikace navíc nabízí možnost doplnit počasí o hudební kulisu skladatelů, jako jsou Debussy, Vivaldi či Smetana, a tím ještě více podtrhnout náladu daného okamžiku. Základní verze je zdarma s reklamou, přičemž předplatné ji dokáže jednoduše odstranit.
Demus
Demus je bezplatná aplikace, která umožňuje pohodlně streamovat hudbu i videoklipy a mít tak oblíbené interprety stále po ruce. Nabízí tvorbu vlastních playlistů, ukládání skladeb do záložek a přehledné třídění podle alb či autorů. Díky synchronizaci funguje knihovna na všech vašich zařízeních a nechybí ani texty písní, zajímavosti o interpretech či souhrn poslechových statistik. Samozřejmostí je podpora AirPlay i možnost ovládání přes autorádio. Největším plusem je, že k poslechu není nutný účet ani předplatné – stačí aplikaci otevřít a okamžitě začít poslouchat.