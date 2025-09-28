Recenze KEF XIO: Soundbar s velkými ambicemi

Britská společnost KEF, zabývající se dosažením co nejlepšího zvuku v různých cenových hladinách, se již od svého vzniku proslavila inovativním přístupem k reprodukci se silným důrazem na nadčasový design.
Značka je známá především svými patentovanými technologiemi, jako je dnes již legendární Uni-Q koaxiální měnič, který zajišťuje mimořádně přesné podání prostoru, nebo aktuálně velmi oceňovaná technologie META (Metamaterial Absorption Technology), která dokáže pohltit až 99 % nežádoucí energie přicházející ze zadní strany měniče. Tím efektivně eliminuje zkreslení a zabarvení a zároveň zlepšuje čistotu i přirozenost zvuku. Nejnovější přírůstek do početné rodiny KEF, s příznačným názvem XIO, který nabízí konfiguraci 5.1.2, dorazil k nám do redakce na vyzkoušení.
Technické specifikace
Než se vrhneme na samotnou recenzi, pojďme si tento nádherný kus audio „nábytku“ blíže popsat.
Elegantní design nadchne nejen konzervativnější posluchače, ale i moderní a mladší publikum. KEF se – podobně jako u ostatních aktivních reproduktorů řady LS – trefil do černého. XIO je k dispozici v barevném provedení Silver Gray nebo, jako v našem případě, Slate Black. Soundbar působí luxusně nejen na pohled, ale i na dotek, k čemuž výrazně přispívá reproduktorová část potažená odolnou prémiovou látkou.
V rozměrech 1210 × 70 × 165 mm a hmotnosti 10,5 kg (na soundbar opravdu hodně) se ukrývá výkonná bestie schopná dosáhnout až přes 800 W celkového výkonu. Taková obrovská síla musí být samozřejmě kontrolovaná – k tomu pomáhají nejen osvědčené technologie ze špičkových aktivních reproduktorů KEF LS, ale i nově vyvinutá řešení určená speciálně pro soundbar XIO. Z osvědčených můžeme zmínit MIE (Music Integrity Engine®), známý například ze subwooferu KEF Kube. Tento DSP proces výrazně napomáhá udržet přesnost napříč celým frekvenčním pásmem a výsledek je skutečně impozantní.
Aby se výkonné basové měniče vešly do štíhlého designu, byl vyvinut nový oválný měnič P185, v kombinaci s patentovanou technologií VECO (Velocity Control Technology). Ta sleduje a kontroluje pohyb membrán tak, aby basy byly čisté a bez nežádoucích artefaktů. Dva páry těchto měničů jsou umístěné naproti sobě podobně jako u špičkového subwooferu KEF KC62.
Samozřejmě nechybí ani Uni-Q technologie, tedy jedna z klíčových technologií KEF. V XIO pohání šest měničů pro středy a výšky, což zajišťuje naprosto precizní podání prostoru a čistotu dialogů – tak, jak jsme u KEF zvyklí.
Rozbalování potěší: v balení najdete kromě soundbaru v zvolené barvě také pěkný dálkový ovladač (včetně baterií), HDMI kabel, napájecí kabel, držák na zeď a manuál. Nic tak nebrání okamžitému spuštění.
Soundbar můžete umístit nejen na zeď, ale i na polici nebo TV stolek. Díky speciálně vyvinutému algoritmu zařízení samo vyhodnotí, kde je umístěné, a tomu přizpůsobí zvuk. Připojení k TV je nejideálnější přes HDMI eARC, i když k dispozici je i optický vstup. Po připojení k elektrické síti (délka přibaleného kabelu je 2 m, používá klasickou koncovku C7) a propojení s Wi-Fi či LAN už stačí stáhnout aplikaci KEF Connect, která je nezbytná pro první spuštění i běžné používání – streamování, nastavení místnosti a audio režimů. Po aktualizaci firmwaru doporučujeme provést kalibraci místnosti. Proces je rychlý a doprovází jej příjemný akustický zvuk místo obvyklého „písknutí“. Pokud již vlastníte subwoofer, můžete jej připojit klasicky pomocí subwooferového kabelu, nebo zvolit velmi pohodlné bezdrátové řešení (vyžaduje dokoupení volitelného modulu KEF KW). V aplikaci si jednoduše vyberete jednu z možností – celý proces je intuitivní a nevyžaduje žádné technické znalosti.
Fotogalerie
Zvuk
Jak už se od prémiového soundbaru očekává, XIO podporuje všechny zásadní 3D formáty, tedy Dolby Atmos i DTS:X. To ocení nejen majitelé televizorů Sony, jejichž streamovací platforma Sony Pictures Core DTS:X podporuje, ale i všichni milovníci Blu-ray filmů, kde je DTS Master Audio stále častý. U 4K Blu-ray disků dominuje zvuková stopa Dolby Atmos – a i zde XIO exceluje. Streamovací služby jako Netflix či Disney+ rovněž produkují obsah v Dolby Atmos, takže potenciál soundbaru využijete naplno.
Když zrovna nesledujete hollywoodský trhák, oceníte virtuální režimy – například Dialog mode, který zajistí srozumitelné dialogy bez únavy i při delším sledování, nebo Night mode, vhodný pro večerní poslech, kdy nechcete rušit okolí. Nechybí ani Music mode, který dodává stereo nahrávkám prostorový nádech.
Fotogalerie #2
Co XIO nabízí oproti konkurenci? Především prémiový design a zpracování – hmotnost bezmála 11 kg mluví za vše. Dále intuitivní aplikaci KEF Connect, vylaďovanou po mnoho let v rámci aktivních reproduktorů KEF, a v neposlední řadě excelentní zvuk. Při sledování běžného TV programu je projev příjemný a neunavující, u filmů však XIO předvádí ohromující výkon s detailními efekty a hutným, ale kontrolovaným basem. Dolby Atmos z Netflixu či Disney+ nás zaujal skvělou 3D prostorovostí, ale to hlavní přišlo až s Blu-ray disky, kde je datový tok Dolby Atmos až desetkrát vyšší než u streamingu. Tady se naplno projevily schopnosti XIO a jeho obrovská výkonová rezerva.
Pokud budete poslouchat klasické stereo přes streamovací služby (Tidal, Spotify aj.), dočkáte se typické KEF charakteristiky – perfektní lokalizace, neunavujícího přednesu a, pokud si potrpíte na prostorový zvuk, i podpory referenčních nahrávek v Dolby Atmos z Tidalu. KEF oznámil, že do budoucna také plánuje možnost připojení zadních aktivních reproduktorů. Díky tomu si i ti nejnáročnější diváci budou moci vychutnat plnohodnotný zážitek domácího kina. Cena tohoto krasavce je 56 990.-.