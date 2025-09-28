Natočili jsme Red Bull Helicopter Aerobatics na iPhone 17 Pro a otestovali 8x zoom

Pokud chcete vidět vrtulník létat hlavou dolů, pak moc příležitostí nemáte, v podstatě tou jeidnou je navštívit nějakou z Aerobatics show, kde jsou kluci od Red Bull. Ti se svým strojem umí nepopsatelné kousky, na které se můžete podívat v následujícím videu, ve kterém jsme si chtěl otestovat jak funguje 8 násobný zoom iPhone 17 Pro.
Bohužel jsme si neuvědomil, že žena na novém telefonu na který jsme natáčel, protože si svůj iPhone chci koupit příští měsíc v USA, nemá nastaveno 4K a 60fps a proto je video bohužel jen ve Full HD rozlišení. K testování zoomu to však nevadí, což bylo to hlavní co jsem si na následujícícm videu chtěl vyzkoušet. Pokud tedy chcete vidět jak dokáže iPhone 17 Pro bez jakéhokoli vylepšení, stabilizace nebo čehokoli dalšího natáčet video při 8 násobném přiblížení, máte možnost.