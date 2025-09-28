JBL představilo zbrusu nový PartyBox 720

JBL, světová jednička v oblasti párty reproduktorů, představuje nový JBL PartyBox 720 o obrovském výkonu až 800 W. Díky ikonickému JBL Pro Sound a technologii AI Sound Boost tento párty reproduktor přináší špičkový zvuk a hluboké basy. Vedle ohromné hlasitosti je PartyBox 720 zároveň největším JBL párty reproduktorem, který funguje také na baterii. Bez ohledu na to, zda jej používáte v interiéru nebo venku, párty nikdy nekončí. S novou generací dynamické světelné show, širšími a odolnějšími kolečky a ergonomickou rukojetí si můžete užívat hudbu i bez připojení do sítě. O novince informovalo JBL skrze tiskovou zprávu.
Silný zvuk s mohutnými basy
Párty reproduktor disponuje neuvěřitelným výkonem 800 W, přičemž dva 9″ basové měniče bez problémů rozproudí čisté, přesné basy i při maximální hlasitosti. AI Sound Boost posouvá zážitek na vyšší úroveň, neboť optimalizuje výkon v reálném čase a vylepšuje vaše oblíbené skladby bez ohledu na to, jak nahlas reproduktor hraje. K vytvoření stereo zážitku stačí připojit PartyBox 720 k jakémukoli reproduktoru s podporou Auracast™, díky čemuž dosáhnete ještě masivnější zvukový přednes.
Se zvukem tak silným, že rozvibruje basketbalové hřiště, se párty, taneční trénink nebo veřejná akce mění v multisenzorický zážitek díky fascinující světelné show. Přepínejte mezi hvězdným efektem a stroboskopem podle vaší nálady, přičemž se osvětlení sesynchronizuje s vaší hudbou. Vylepšení, již tak dokonalé atmosféry, je s naprostou personalizací zvuku a světel možné v aplikaci JBL PartyBox.
Stvořený na párty, připravený vydržet
Plánujete párty na zahradě, trénink v posilovně nebo dokonce venkovní akci pro desítky lidí? Díky širším a odolnějším kolečkům a vylepšené ergonomické integrované rukojeti se PartyBox 720 jednoduše přesouvá tam, kde jej budete potřebovat.
Potřebujete aby vám vydržel déle? Prodlužte si dobu přehrávání se dvěma vyměnitelnými bateriemi, které nabízejí až 15 hodin výdrže, přičemž lze reproduktor nabít na další 2 hodiny po rychlém 10minutovém nabíjení.
JBL PartyBox 720 bude na českém trhu pravděpodobně dostupný v průběhu října za cenu přibližně 22 690 Kč.
Klíčové vlastnosti
- Špičkový JBL Pro Sound s RMS výkonem 800 W, dvěma 9″ woofery a dvěma 30mm výškovými měniči pro čisté, hluboké basy a křišťálově čisté výšky
- AI Sound Boost pro inteligentní zpracování zvuku s vyšším výkonem a nižším zkreslením
- Dynamická světelná show, která promění každou párty – od hvězdných efektů až po stroboskop. Vždy dokonale synchronizovaná s vaší hudbou
- Ergonomická integrovaná rukojeť a širší, odolnější kolečka pro snadné přenášení
- Výdrž baterie: až 15 hodin přehrávání. Reproduktor dobijete za 2 hodiny díky 10minutovému rychlonabíjení, s jednoduchou výměnou baterií (v balení 2× JBL Battery 600)
- Bezproblémové připojení z jakéhokoli zařízení přes USB-C nebo Combo Jack-XLR
- Auracast™ pro snadné spárování více reproduktorů nebo stereo s dvěma PartyBoxy 720
- IPX4 odolnost proti stříkající vodě
- Aplikace JBL PartyBox pro kompletní přizpůsobení zvuku a osvětlení
- 2 XLR vstupy pro připojení mikrofonu, kytary nebo DJ konzole