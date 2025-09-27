Tyto zajímavé hry pro macOS nyní výjimečně stáhnete zdarma

Spread the Love
Spread the Love je netradiční seznamovací simulátor, který staví romantiku na nečekaném základu – džemu. Hráče na začátku čeká osobnostní kvíz, jenž s lehkou nadsázkou určí jejich „příchuť“ z dvanácti možných variant. Na základě výsledku si lze přizpůsobit postavu i seznamovací profil, následně prozkoumávat sedm aplikací na virtuálním počítači a absolvovat sérii miniher, jejichž cílem je úspěšně zvládnout první rande. Kromě hledání ideálního protějšku nabízí hra také možnost sbírat jednotlivé jamové typy a odemykat tak nové kombinace i zážitky.
The Day of the Jellyfish
The Day of the Jellyfish je komediální point-and-click adventura, která zaujme originálním pixelartovým zpracováním, autorskou hudbou a plně nadabovanými dialogy. Hráči se ujímají dvojice Hank a Duck, kteří přijeli do města s cílem odehrát energický koncert, avšak nečekaně se ocitají uprostřed podivné katastrofy způsobené znečištěním. Hra staví na nápaditých hádankách, absurdním humoru a svižném tempu, které kombinuje klasickou adventuru s moderním pojetím příběhového vyprávění.
Don’t Get Your Hopes Up
Don’t Get Your Hopes Up je interaktivní adventura s výrazným komiksovým stylem, která zpracovává palčivé téma nedostupného bydlení v Amsterdamu. Hráč se ocitá v roli člověka, jehož původně klidné hledání bytu se postupně mění v paniku, až nakonec bere zavděk čímkoli, co se objeví. Hra kombinuje dialogové volby, osobní vyprávění a sociální komentář, čímž vytváří hořce satirický obraz reality, v níž se vlastní domov zdá být nedosažitelným luxusem.
Unchained
Unchained přináší rychlou akci v duchu klasických retro FPS, tentokrát zaměřenou na soutěžní multiplayer. Hráči si mohou vybírat z pestré nabídky map i herních režimů, přičemž každý zápas zpestřují originální zbraně a speciální power-upy. Díky nim se boje stávají nejen intenzivními, ale i nepředvídatelnými, což zajišťuje, že žádná partie není stejná. Dynamika a tempo hry tak osloví jak fanoušky staré školy, tak i ty, kteří hledají moderně pojatou střílečku s důrazem na zábavu a variabilitu.