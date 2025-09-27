Zavřít reklamu

Tyto zajímavé hry pro macOS nyní výjimečně stáhnete zdarma

Mac
Amaya Tomanová
0
< >

Spread the Love

Spread the Love je netradiční seznamovací simulátor, který staví romantiku na nečekaném základu – džemu. Hráče na začátku čeká osobnostní kvíz, jenž s lehkou nadsázkou určí jejich „příchuť“ z dvanácti možných variant. Na základě výsledku si lze přizpůsobit postavu i seznamovací profil, následně prozkoumávat sedm aplikací na virtuálním počítači a absolvovat sérii miniher, jejichž cílem je úspěšně zvládnout první rande. Kromě hledání ideálního protějšku nabízí hra také možnost sbírat jednotlivé jamové typy a odemykat tak nové kombinace i zážitky.

Spread the Love 5 Spread the Love 5
Spread the Love 4 Spread the Love 4
Spread the Love 3 Spread the Love 3
Spread the Love 2 Spread the Love 2
Spread the Love 1 Spread the Love 1
Vstoupit do galerie

The Day of the Jellyfish

The Day of the Jellyfish je komediální point-and-click adventura, která zaujme originálním pixelartovým zpracováním, autorskou hudbou a plně nadabovanými dialogy. Hráči se ujímají dvojice Hank a Duck, kteří přijeli do města s cílem odehrát energický koncert, avšak nečekaně se ocitají uprostřed podivné katastrofy způsobené znečištěním. Hra staví na nápaditých hádankách, absurdním humoru a svižném tempu, které kombinuje klasickou adventuru s moderním pojetím příběhového vyprávění.

The Day of the Jellyfish 5 The Day of the Jellyfish 5
The Day of the Jellyfish 4 The Day of the Jellyfish 4
The Day of the Jellyfish 3 The Day of the Jellyfish 3
The Day of the Jellyfish 2 The Day of the Jellyfish 2
The Day of the Jellyfish 1 The Day of the Jellyfish 1
Vstoupit do galerie

Don’t Get Your Hopes Up

Don’t Get Your Hopes Up je interaktivní adventura s výrazným komiksovým stylem, která zpracovává palčivé téma nedostupného bydlení v Amsterdamu. Hráč se ocitá v roli člověka, jehož původně klidné hledání bytu se postupně mění v paniku, až nakonec bere zavděk čímkoli, co se objeví. Hra kombinuje dialogové volby, osobní vyprávění a sociální komentář, čímž vytváří hořce satirický obraz reality, v níž se vlastní domov zdá být nedosažitelným luxusem.

Dont Get YOur Hope Up 5 Dont Get YOur Hope Up 5
Dont Get YOur Hope Up 4 Dont Get YOur Hope Up 4
Dont Get YOur Hope Up 3 Dont Get YOur Hope Up 3
Dont Get YOur Hope Up 2 Dont Get YOur Hope Up 2
Dont Get YOur Hope Up 1 Dont Get YOur Hope Up 1
Vstoupit do galerie

Unchained

Unchained přináší rychlou akci v duchu klasických retro FPS, tentokrát zaměřenou na soutěžní multiplayer. Hráči si mohou vybírat z pestré nabídky map i herních režimů, přičemž každý zápas zpestřují originální zbraně a speciální power-upy. Díky nim se boje stávají nejen intenzivními, ale i nepředvídatelnými, což zajišťuje, že žádná partie není stejná. Dynamika a tempo hry tak osloví jak fanoušky staré školy, tak i ty, kteří hledají moderně pojatou střílečku s důrazem na zábavu a variabilitu.

Unchained 6 Unchained 6
Unchained 2 Unchained 2
Unchained 5 Unchained 5
Unchained 4 Unchained 4
Unchained 1 Unchained 1
Unchained 3 Unchained 3
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.