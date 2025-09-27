Tuto unikátní peněženku připevníte na jakýkoliv telefon! A nyní je k dostání se slevou 40 %

Komerční sdělení: Na trhu s příslušenstvím pro smartphony se objevila peněženka, která zaujme nejen uživatele iPhonů s MagSafe, ale v podstatě úplně každého. KeySmart MagSlim je totiž navržena tak, aby se dokázala uchytit na jakýkoli telefon – a to buď pomocí magnetu, nebo speciální nano lepící vrstvy. Díky tomu se z vašeho smartphonu stane zařízení, které zvládne mnohem víc než jen telefonování či focení.
Hlavní kouzlo MagSlimu tkví v jeho univerzálnosti. Pokud vlastníte iPhone s MagSafe, jednoduše peněženku přicvaknete na záda telefonu a je hotovo. Jestliže ale máte Android nebo iPhone bez MagSafe, pomůže technologie nano lepidla. Ta využívá miliony drobných přísavek, které vytvářejí vakuový efekt a postarají se o pevné a spolehlivé uchycení na jakýkoli kryt nebo přímo na telefon.
Praktičnost však nekončí jen u uchycení. MagSlim má speciální slot pro palec, který umožňuje bleskový přístup ke třem nejpoužívanějším kartám – a to bez nutnosti peněženku sundávat z telefonu. Ať už tedy potřebujete rychle zaplatit, vytáhnout občanku nebo věrnostní kartu, vše máte po ruce během vteřiny. Za zmínku stojí i materiál, ze kterého je MagSlim vyroben. KeySmart vsadil na TecTuff®, tedy ultra odolnou kůži, která vydrží až desetkrát déle než klasická kůže a navíc si poradí i se skvrnami nebo vodou. Výsledkem je doplněk, který nejen skvěle vypadá, ale zároveň vydrží každodenní používání bez známek opotřebení.
KeySmart MagSlim je zkrátka ideální volbou pro všechny, kteří hledají elegantní a univerzální řešení, jak mít své karty vždy po ruce – ať už používají iPhone nebo Android. A o to víc potěší, že lze nyní získat ve fantastické 40% slevě za pouhých 599 Kč namísto původních 999 Kč! Je tedy rozhodně o co stát.
