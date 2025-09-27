Parlamentní volby se blíží: tipy bookmakerů a předvolební odhady

Parlamentní volby 2025 se nezadržitelně blíží – své hlasy budeme moci odevzdat v pátek 3. a v sobotu 4. října. Tradičně se očekává, že půjde o jeden z nejnapínavějších momentů letošního roku. O výsledky se nezajímají jen politologové a sociologové, ale také bookmakeři. Ti přinášejí vlastní pohled prostřednictvím kurzů, které často odrážejí nejen průzkumy, ale i nálady veřejnosti či aktuální dění.
Předvolební průzkumy: kdo má největší šanci?
Z aktuálních dat výzkumných agentur vyplývá, že největším favoritem voleb je hnutí ANO 2011 vedené Andrejem Babišem. Dlouhodobě se pohybuje kolem hranice 30 % preferencí a má velký náskok před konkurencí. Na druhém místě se stabilně drží koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s přibližně 20 % hlasů. O třetí příčku svádí boj hned několik subjektů – především SPD Tomia Okamury, nové hnutí STAČILO! Kateřiny Konečné a také Piráti. Je však dobré připomenout, že předvolební průzkumy vždy představují jen momentální obraz. O skutečném výsledku často rozhodují poslední týdny kampaně, mobilizace nerozhodnutých voličů a volební účast.
Co na to bookmakeři?
Podobně jako průzkumy ukazují i volební kurzy na jasného favorita. Bookmakeři Kingsbet považují hnutí ANO 2011 za prakticky jistého vítěze. Zajímavější jsou proto kurzy na menší strany a na souboje mezi nimi. Například hnutí Motoristé sobě má podle bookmakerů šanci překročit pětiprocentní hranici – kurz 1.4 naznačuje, že vstup do sněmovny je více než pravděpodobný. U hnutí STAČILO! se očekává zisk okolo 7 %, zatímco pro koalici SPOLU je vypsán kurz 1.6 na dosažení minimálně pětiny hlasů. A jaký je vlastně rozdíl mezi průzkumy a kurzy? Především v tom, že bookmakeři berou v potaz nejen čísla, ale i intuici, historické zkušenosti a sázkařské chování klientů. Proto se jejich odhady mohou od klasických průzkumů lišit a často dokážou odhalit trendy, které v grafech ještě nejsou vidět.
Jak fungují sázky na volby?
Možnost vsadit si na politické výsledky už dávno není nic neobvyklého. Stejně jako u sportu lze tipovat nejen na vítěze voleb, ale také na to, zda konkrétní strana překročí pětiprocentní hranici, kdo získá více hlasů v přímém souboji, či jaká bude celková volební účast. Sázky tak přinášejí další rozměr sledování politiky – místo pasivního čekání se voliči mohou zapojit aktivně, i když samozřejmě jen v roli tipařů.
Sázky na mobilu: volby pod kontrolou kdekoliv
Zatímco dříve bylo nutné sázet jen přes počítač, dnes máte veškeré kurzy po ruce díky mobilní aplikaci. Notifikace vás navíc upozorní na vyhodnocení tiketu nebo změny kurzů, takže vám nic neunikne.
Parlamentní volby 2025 slibují velké napětí – nejen kvůli samotným politickým výsledkům, ale i díky možnosti si na ně vsadit. Předvolební průzkumy i kurzy bookmakerů ukazují jasného favorita, přesto však mohou rozhodnout detaily. Ať už budete volby sledovat z pohledu politického fanouška, nebo tipéra, čeká nás začátkem října podívaná, která rozhodne o dalším směřování země.