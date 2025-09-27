5 věcí, které se vyplatí prozkoumat v novém iOS 26

Nový design „Liquid Glass“
Celé rozhraní v iOS 26 působí moderněji a dynamičtěji díky takzvanému „Liquid Glass“ designu. Ikony, widgety i nabídky mají jemný skleněný efekt, který se mění podle toho, jak telefon nakláníte. Světlo na okrajích ikon reaguje na pohyb gyroskopu a vytváří prostorový dojem. Zkuste si na domovské obrazovce telefon pomalu natáčet – je to drobnost, která ale potěší oko.
Fotogalerie
Úprava hodin na uzamčené obrazovce
Nyní si můžete nastavit, jak velké nebo malé budou hodiny na zamykací obrazovce. Stačí dlouze podržet zamykací obrazovku, a zvolit Přizpůsobit. Klepněte na hodina a můžete si ve spodní části obrazovky vybrat mezi skleněným nebo klasickým vzhledem. Díky tomu si obrazovku doladíte přesně podle svého stylu.
Fotogalerie #2
Prostorový 3D efekt tapety
Další zajímavou vychytávkou je možnost proměnit tapetu na zamykací obrazovce v prostorovou scénu. Opět dlouze podržte zamykací obrazovku, klepněte na Přizpůsobit a aktivujte prostorový efekt (ikona vypadá jako přeškrtnutý mnohoúhelník). Nejlépe funguje s portrétními fotkami nebo snímky, které obsahují hloubková data – u novějších iPhonů je to hračka. Při naklánění telefonu pak tapeta „vystupuje“ a působí živě.
Fotogalerie #3
Průhledné efekty na ploše
Chcete, aby vaše domovská obrazovka působila co nejčistěji? iOS 26 umožňuje nastavit ikony a widgety tak, aby byly plně průhledné. Podržte prst na ploše, zvolte Upravit a pak Přizpůsobit. Aktivujte možnost Vymazat. Ikony se změní na skleněné panely, které nechají vyniknout tapetu pod nimi. K dispozici je i nastavení světlého, tmavého nebo automatického režimu, aby se vzhled hodil k vaší náladě.
Fotogalerie #4
Zábavnější animace
Systémové animace jsou v iOS 26 ještě plynulejší a hravější. Při odemykání telefonu, otevírání aplikací nebo procházení nabídek ikony jemně poskakují a „tečou“ jako voda. Zkuste například otevřít aplikaci Fotky a klepnout na tlačítko Vybrat – uvidíte, jak se zlehka zhoupne. Tyto drobnosti dělají z každodenního používání příjemný zážitek.