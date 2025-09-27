Zavřít reklamu

5 věcí, které se vyplatí prozkoumat v novém iOS 26

Amaya Tomanová
Nový design „Liquid Glass“

Celé rozhraní v iOS 26 působí moderněji a dynamičtěji díky takzvanému „Liquid Glass“ designu. Ikony, widgety i nabídky mají jemný skleněný efekt, který se mění podle toho, jak telefon nakláníte. Světlo na okrajích ikon reaguje na pohyb gyroskopu a vytváří prostorový dojem. Zkuste si na domovské obrazovce telefon pomalu natáčet – je to drobnost, která ale potěší oko.

Úprava hodin na uzamčené obrazovce

Nyní si můžete nastavit, jak velké nebo malé budou hodiny na zamykací obrazovce. Stačí dlouze podržet zamykací obrazovku, a zvolit Přizpůsobit. Klepněte na hodina a můžete si ve spodní části obrazovky vybrat mezi skleněným nebo klasickým vzhledem. Díky tomu si obrazovku doladíte přesně podle svého stylu.

Prostorový 3D efekt tapety

Další zajímavou vychytávkou je možnost proměnit tapetu na zamykací obrazovce v prostorovou scénu. Opět dlouze podržte zamykací obrazovku, klepněte na Přizpůsobit a aktivujte prostorový efekt (ikona vypadá jako přeškrtnutý mnohoúhelník). Nejlépe funguje s portrétními fotkami nebo snímky, které obsahují hloubková data – u novějších iPhonů je to hračka. Při naklánění telefonu pak tapeta „vystupuje“ a působí živě.

Průhledné efekty na ploše
Chcete, aby vaše domovská obrazovka působila co nejčistěji? iOS 26 umožňuje nastavit ikony a widgety tak, aby byly plně průhledné. Podržte prst na ploše, zvolte Upravit a pak Přizpůsobit. Aktivujte možnost Vymazat. Ikony se změní na skleněné panely, které nechají vyniknout tapetu pod nimi. K dispozici je i nastavení světlého, tmavého nebo automatického režimu, aby se vzhled hodil k vaší náladě.

Zábavnější animace

Systémové animace jsou v iOS 26 ještě plynulejší a hravější. Při odemykání telefonu, otevírání aplikací nebo procházení nabídek ikony jemně poskakují a „tečou“ jako voda. Zkuste například otevřít aplikaci Fotky a klepnout na tlačítko Vybrat – uvidíte, jak se zlehka zhoupne. Tyto drobnosti dělají z každodenního používání příjemný zážitek.

