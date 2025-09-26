Do Česka přichází nové nabíjecí příslušenství a my byli na jeho oficiální premiéře!

Při vyslovení názvu dánského výrobce ochranného příslušenství PanzerGlass se valné většině z nás vybaví „na první dobrou“ kvalitní ochranná skla či kryty. To se však do budoucna pravděpodobně změní. Vedle ochranného příslušenství se totiž PanzerGlass pouští do vod nabíjecího příslušenství skrze nově vytvořenou značku empower. Ta si včera taktéž odbyla svou českou premiéru a upřímně řečeno, je na co se těšit.
empower má mezi konkurenčním nabíjecím příslušenstvím vynikat zejména svou mimořádnou kvalitou, která je zajištěna velmi tvrdými kontrolními procesy a postupy. Díky tomu by tak měly být veškeré produkty této značky mimořádně kvalitní a spolehlivé po velmi dlouhou dobu, což je optikou běžného uživatele rozhodně skvělé. Co se pak týče portfolia, k dispozici budou jak kabely, a nabíjecí GaN adaptéry, tak i magnetické powerbanky s kapacitami 5000 a 10000mAh a podporou Qi2 pro rychlé nabíjení.
Kabely by měly vynikat díky použití silikonového jádra a textilního opletení vynikající odolností, ale taktéž (v některých variantách) podporou až 240W nabíjení. Samozřejmostí je pak i podpora přenosu dat, byť jen v rychlosti USB 2.0. Zde je však třeba říci, že nižší rychlost byla výrobce zvolena záměrně proto, aby mohly být kabely co možná nejtenčí a nejvíce poddajné. Protože čím vyšší rychlost kabel nabídne (tedy čím vyšší standard USB nabízí), tím musí být tlustější a tedy uživatelsky méně komfortní. Právě díky použití USB 2.0 jsou ale kabely opravdu tenoučké a v ruce skutečně příjemné, hebké a zkrátka fajn.
Co se týče nabíječek, empower vsází ve všech případech na GaN řešení, díky čemuž jsou tak jednotlivé adaptéry velmi malé na to, jaký výkon dokáží nabízet. Potěší i fakt, že je k dispozici hned několik konfigurací, které se od sebe liší jak výkonem, tak hlavně USB porty, přičemž na výběr je zejména z USB-C variant, které jsou u některých modelů doplněny stále hojně využívanými USB-A porty. I v tomto případě jsou naše dojmy opravdu dobré. Dílenské zpracování adaptérů je velmi zdařilé, ale co je hlavní, adaptér poskytuje konstantně dobrý výkon při relativně nízkém zahřívání. Zatímco evropský standard je 70 stupňů Celsia, empower míří na 60 stupňů Celsia a nutno říci, že se mu to alespoň podle prvních testu daří. Adaptér jsme totiž už stihli vyzkoušet i v noci na hotelu, přičemž jeho zahřívání bylo třeba oproti Apple adaptéru k MacBooku nižší.
V empower ale mysleli i na MagSafe powerbanky, které disponují líbivým kovovým tělem, 5000 nebo 10 000mAh kapacitou a chcete-li, i výklopnou nožkou. Jejich hlavním benefitem by měl být velmi silný magnet, který je dokáže spolehlivě přichytit k zádům telefonů. Za nás je ale hezké hlavně to, jak minimalisticky se powerbanka povedla vytvořit. I na kvalitu empower se nicméně ještě potřebujeme zaměřit podstatně důkladněji a proto můžete na našem magazínu v nadcházejících týdnech očekávat první testy a recenze.