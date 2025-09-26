Chystá se investice století? Apple možná vzkřísí upadající Intel

Společnost Intel má za sebou složité období, které mnozí analytici nazývají téměř ztracenou dekádou. Teď se však snaží o velký návrat na výsluní a v posledních měsících podniká kroky, které mají posílit její pozici. Kromě investic ze strany Nvidie či samotné americké vlády se nyní objevují zprávy, že o spolupráci – a dokonce i možném finančním vstupu – jedná přímo se samotným Applem.
Společnost Intel oslovila podle informací agentury Bloomberg Apple s otázkou ohledně investice. Firmy měly probírat i možnosti užší spolupráce, ovšem jednání jsou zatím v rané fázi a není jisté, zda povedou k jakékoli dohodě.
Nejistá budoucnost Intelu
Intel v nedávné době již získal pětimiliardovou investici od Nvidie. To se odehrálo jen krátce poté, co se veřejně rozhořel spor mezi prezidentem Donaldem Trumpem a generálním ředitelem Intelu Lip-Bu Tanem. Podnik je navíc v současnosti v částečném vlastnictvím americké vlády. Pro Intel tak nyní hraje klíčovou roli nejen technologická obnova, ale i hledání strategických partnerů, kteří by posílili důvěru investorů. Vstup Applu by bezpochyby patřil mezi ty nejvýznamnější.
Výhody spolupráce pro Apple
Zatím není jasné, co přesně by Apple mohl získat. Jednou z možností by byla spolupráce v oblasti balení a výroby čipů, případně posílení amerických výrobních iniciativ. Apple by investicí mohl demonstrovat loajalitu vůči Spojeným státům a jejich American Manufacturing Programu, jehož hodnota přesahuje 600 miliard dolarů. Je ale potřeba připomenout, že vztah obou firem má dlouhou historii. Apple po řadu let stavěl své Macy na procesorech Intel, dokud se nerozhodl přejít na vlastní čipy Apple Silicon. Hlavním důvodem byla zpoždění a problémy Intelu, které brzdily inovace v řadě Mac.
Fotogalerie
Ani jedna z firem se zatím k investici oficiálně nevyjádřila. Přesto zpráva rychle ovlivnila burzu – akcie Intelu posílily o šest procent, zatímco akcie Applu lehce oslabily, přibližně o jedno procento. To odráží i nejistotu investorů, zda by pro Apple mělo smysl vracet se k firmě, od níž se před několika lety odklonil. Pokud by k dohodě skutečně došlo, šlo by o symbolické znovuspojení. Apple by tím mohl posílit své postavení u amerických úřadů, zatímco Intel by získal silného partnera, který by mu pomohl obnovit důvěru. Přesto zůstává otázkou, zda by Apple takový krok považoval za strategicky výhodný – zvláště v době, kdy se mu v oblasti produkce vlastních čipů daří.