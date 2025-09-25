Vzácný Apple-1 v dřevěném pouzdře se vydražil za astronomickou sumu

Vzácný počítač Apple-1, jeden z mála dochovaných v původním dřevěném pouzdře Byte Shop, se stal hvězdou aukce „Remarkable Rarities“. Našel nového majitele za 475 tisíc dolarů, což je téměř dvojnásobek částky, za kterou se prodal druhý nejdražší předmět dražby.
Apple-1 je vůbec prvním počítačem, který vzešel z dílny společnosti Apple. V roce 1976 jej sestavovali Steve Jobs a Steve Wozniak v garáži Jobsových rodičů. Vyrobeno bylo jen kolem 200 kusů, z nichž se do dnešních dnů dochovalo několik desítek. Ty, které přežily v původním stavu a navíc v ikonickém dřevěném pouzdře Byte Shop, patří k absolutním raritám.
Dražený kus byl plně funkční a zachoval si původní základní desku, kazetové rozhraní, klávesnici Datanetics, napájecí zdroj Triad, dobový monitor i originální kazety. O jeho renovaci se postaral uznávaný expert na Apple-1 Corey Cohen, který počítači udělil hodnocení 8,0 z 10. Výsledná částka 475 000 dolarů (v přepočtu přes 11 milionů korun) tak nikoho nepřekvapila. Unikátní stav a vzácná kombinace příslušenství udělaly z tohoto stroje magnet pro sběratele.
Příběh, který dodává na hodnotě
Zajímavostí je i samotný původ počítače. Apple-1 se objevil na pozůstalostní aukci po June Blodgett Moore, první absolventce Stanford Law School v historii. Tento příběh dodává kusu ještě větší historickou hloubku. Stejná aukce nabídla i další sběratelské skvosty z historie Applu. Mezi nimi například šek podepsaný Stevem Jobsem z 25. června 1976, vypsaný na pouhých 10 dolarů. I ten se nakonec vydražil za působivých 46 250 dolarů.
Není to poprvé, co se Apple-1 v dřevěném pouzdře objevil v aukci. Už v roce 2021 se jeden kus prodal za 500 tisíc dolarů. Každá podobná dražba potvrzuje, že rané počítače Applu nejsou jen technologickou legendou, ale i investiční příležitostí, jejíž hodnota s časem stále roste.