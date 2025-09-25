Zavřít reklamu

Veřejné testování začíná! Apple vydal 1. veřejné bety iOS 26.1, macOS 26.1 a dalších OS

Jiří Filip
Pokud jste fanoušky beta testování, ale raději sáhnete po veřejných betách, které by měly být obecně o něco stabilnější a méně chybové než bety vývojářské, máme pro vás super zprávu. Apple totiž dnes v noci vypustil první veřejné bety iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1 i zbylých nových OS. Všechny si tak můžete již na své Apple produkty nainstalovat a začít testovat s tím, že veřejné verze těchto systémů dorazí odhadem na přelomu října a listopadu. S trochou nadsázky se nicméně dá říci, že se tentokrát vlastně ani není příliš třeba do testu hrnout, jelikož toho nové verze systémů příliš nepřináší.

Uživatelsky nejatraktivnější je samozřejmě iOS 26.1, který však minimálně v první betě přinesl jen pár drobností ve formě. Dočkali jsme se například toho, že Apple Music přidává nové gesto přejetí pro změnu skladeb, aplikace Fotografie má přepracovaný posuvník přehrávání videa, zobrazení seznamu v Kalendáři nyní používá barevné zvýraznění na celou šířku pro všechny události či klávesnice aplikace Telefon byla aktualizována pomocí Liquid Glass. Ve všech případech se tedy jedná spíše o drobnosti, které ocení jen ti nejzarytější jablíčkáři. Do beta testu se můžete zapojit klasicky skrze Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru s tím, že aby se vám bety objevily, je třeba mít povolené instalace beta verzí.

