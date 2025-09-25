Proč mají některé iPhone 17 Pro v horním rámečku plastový proužek?

Pokud se zajímáte o iPhone 17 Pro (Max) ve větší míře například skrze videa na YouTube, Instagramu a tak podobně, pravděpodobně jste si už všimli toho, že některé modely mají v horním rámečku umístěný plastový proužek s mírně jiným odstínem než jakým disponuje hliníkové šasi telefon. A pokud jste si pokládali otázku, proč tomu tak vlastně je, respektive k čemu přesně tento proužek slouží, v tomto článku naleznete odpověď. V mailových schránkách se nám totiž začaly hromadit právě dotazy tohoto typu a tak není od věci si vysvětlit, o co se vlastně jedná, přestože nejde o nic závratného.
Fotogalerie
Plastový proužek v horním rámečku najdete jen a pouze u iPhonů 17 Pro (Max) prodávaných v USA. Jedná se konkrétně o speciální anténu pro příjem mmWave 5G signálu, který poskytuje vyšší rychlosti připojený, ale je vázaný na specifickou technologii, která není ve světě rozšířená a tudíž pro Apple nemá smysl telefony prodávat kdekoliv jinde než právě v USA, kde mmWave vysílače podporují. Jen pro zajímavost, předešlé generace iPhonů měly tentýž proužek nasazen v bočním rámečku, kde plnil stejnou funkci. Loni se sice Applu podařil odstranit, nicméně letos hlásí návrat a to navíc na poměrně viditelné místo.