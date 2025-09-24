Na Vision Pro míří další dechberoucí prostorová videa!

Apple rozšiřuje svou nabídku pohlcujících zážitků pro Apple Vision Pro a představuje nové tituly od předních světových producentů, studií a značek. V následujících měsících se uživatelé mohou těšit na obsah od Audi, BBC, CANAL+, CNN, HYBE, MotoGP či Red Bullu, který posune hranice vyprávění ještě dál.
Tour De Force: vítězství, na které se čekalo desítky let
Prvním přírůstkem je dokument Tour De Force z produkce CANAL+ a MotoGP, který je již nyní zdarma dostupný v aplikaci Apple TV pro Vision Pro. Sleduje dramatické vítězství jezdce Johanna Zarca při Velké ceně Francie v Le Mans – triumf, na který domácí fanoušci čekali 71 let. Díky použití čtyř kamer Blackmagic URSA Cine Immersive a prostorového zvuku Apple Spatial Audio působí záběry tak, jako by divák stál přímo u trati.
Red Bull a adrenalin na maximum
Energetickou dávku přinese série World of Red Bull, která od prosince nabídne první epizodu „Backcountry Skiing“. Diváci se ocitnou uprostřed zasněžených vrcholků v kanadském Revelstoku, kde světová špička freeriderů posouvá své limity. V roce 2026 pak dorazí pokračování „Big-Wave Surfing“, tentokrát z tahitského Teahupoʻo, kde surfaři čelí nejmohutnějším vlnám planety.
Klasika z Royal Albert Hall i expedice na Antarktidu
Hudební fanoušky potěší A Night at the BBC Proms – historicky první klasický koncert v Apple Immersive. Klavírista Lukas Sternath předvede Griegův Koncert a moll v legendární Royal Albert Hall, přičemž divák uvidí jeho hru doslova z bezprostřední blízkosti. Na jaře 2026 pak CNN nabídne dokument Journey to Antarctica to Find Emperor Penguins. Reportér Bill Weir se vydá mezi tučňáky císařské a přiblíží nejen jejich život, ale i dopady klimatických změn na jejich populaci.
Pohled do světa K-popu
Společnost HYBE, stojící za kapelami BTS či TOMORROW X TOGETHER, připravila dokument CORTIS, který přinese unikátní pohled do zákulisí vzniku nové chlapecké skupiny. Diváci uvidí tréninky i první choreografie, a to vše v pohlcujícím formátu.
Fotogalerie
Nové epizody přímo od Applu
Apple sám přidává další epizody svých sérií. V Wild Life se diváci setkají s mláďaty orangutanů v Borneu, zatímco Elevated nabídne od 3. října letecké pohledy na podzimní krásy státu Maine. Tyto příběhy doplní stávající kolekci obsahující například Submerged, The Weeknd: Open Hearts či koncert kultovní kapely Metallica.
Nová éra filmových zážitků
Podle Applu i partnerů se Apple Immersive Video stává zlomovým formátem. „Je to začátek úplně nové éry pro filmaře,“ říká Grant Petty, CEO Blackmagic Design. Díky kombinaci špičkových kamer a editačních nástrojů na Macu vznikají díla, která diváky vtáhnou hlouběji než kdy dříve. Apple tak jasně ukazuje, že Vision Pro není jen technologickou kuriozitou, ale platformou, která má ambice proměnit způsob, jakým lidé sledují filmy, sport, hudbu i dokumenty. A už nyní je patrné, že pohlcující video se stává novou kapitolou ve světě digitální zábavy.