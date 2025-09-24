Zavřít reklamu

EU si opět došlápla na Apple! Tentokrát kvůli ochraně před finančními podvody

Apple nemá na území Evropské unie v posledních letech takříkajíc „na růžích ustláno“. Co chvíli zde totiž s regulátory řeší nejrůznější spory a jak se zdá, tato situace jen tak neskončí. Evropská unie si totiž nyní posvítila na Apple a další technologické giganty kvůli další záležitosti. Konkrétně podle informací deníku Financial Times chce ujištění nebo chcete-li vysvětlení, zda firmy dělají dost pro ochranu uživatelů před finančními podvody. Do hledáčku se kromě Applu dostal také Google, Microsoft nebo Booking.com. Hlavním tématem budou falešné aplikace a zavádějící výsledky vyhledávání, které mají Evropanům z kapes tahat peníze.

Podle šéfky technologické agendy Evropské komise Henna Virkkunen se nyní bude řešit, zda společnosti opravdu vyvíjejí veškeré úsilí k odhalování a blokování podvodných aktivit. A i když je v tuto chvíli na stole jen žádost o informace, nelze vyloučit, že celá věc vyústí v oficiální vyšetřování a případné pokuty. Ty mohou podle legislativy Digital Services Act dosahovat až šesti procent z celkového ročního obratu firmy.

Apple na výzvu reagoval prakticky okamžitě s tím, že jeho App Store má vybudované robustní mechanismy proti podvodům, které se neustále zdokonalují. Zároveň nešetřil kritikou směrem k samotné EU. Podle Applu je totiž paradoxní, že Unie spouští vyšetřování v době, kdy ji sama nutí otevírat platformu alternativním obchodům s aplikacemi. Ty přitom podle kalifornského giganta obcházejí bezpečnostní pravidla App Storu a vystavují uživatele ještě větším rizikům.

Pokud EU skutečně přitvrdí a otevře vyšetřování, půjde o další kolo střetu dvou odlišných pohledů na digitální bezpečnost. Zatímco regulátoři chtějí prosadit větší otevřenost a konkurenci, Apple se snaží argumentovat, že právě tato otevřenost znamená pro běžné uživatele vyšší riziko. A vzhledem k tomu, že už dnes jsou finanční podvody jednou z nejrychleji rostoucích forem kyberkriminality, bude souboj o to, čí přístup nakonec převáží, klíčový nejen pro budoucnost Applu v Evropě, ale i pro bezpečí milionů uživatelů.

