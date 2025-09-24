Zavřít reklamu

Apple Vision Air nebude jen levnější verzí Vision Pro! Plánuje se pro něj přelomový displej

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple podle nejnovějších zpráv připravuje zásadní krok, který by mohl změnit způsob, jakým vnímáme obraz na jeho zařízeních. V roce 2027 má totiž na trh dorazit zcela nový headset Vision Air, jenž by se měl stát odlehčenější a dostupnější verzí současného Vision Pro. A právě ten by mohl být prvním produktem Applu, který dostane novou generaci displejů s technologií CoE. Tato technologie, vyvíjená Samsungem, spojuje v jediné vrstvě funkce, které dosud vyžadovaly samostatné části displeje. Zjednodušeně řečeno: méně vrstev znamená tenčí konstrukci, nižší spotřebu a vyšší jas. Přesně to, co headset, určený k celodennímu nošení, potřebuje.

Mohlo by vás zajímat

Vision Pro už nyní patří mezi zařízení s jedněmi z nejkvalitnějších displejů na trhu, ale Vision Air má ambice posunout laťku ještě výš. V kombinaci s nižší hmotností a pravděpodobně i příznivější cenou by mohl konečně otevřít cestu k tomu, aby se Apple Vision stal masovějším produktem a ne jen ukázkou technologických možností. Je nicméně jasné, že Vision Pro jakožto vlajkový headset Applu by se musel ruku v ruce s Vision Air z hlediska zobrazovacích schopností též posunout. 

Apple vision pro Apple vision pro
vision celenka vision celenka
vision pro popruh vision pro popruh
celenka vision pro celenka vision pro
apple vision pro sluchatka apple vision pro sluchatka
vision pro vision_pro
Apple vision pro Apple_vision_pro
Vstoupit do galerie

Zajímavé je i to, že se ve stejné době mluví i o tom, že by Apple mohl tuto technologii nasadit také do iPhonů. Konkrétně do modelu, který by v roce 2027 připomněl dvacetileté výročí iPhonu. Ať už se bude jmenovat iPhone 19 Pro, nebo dostane zcela nové označení, půjde o symbolický krok směrem k vizi Jonyho Iva, který snil o telefonu tvořeného v podstatě jediným kusem skla. V každém případě je ale jasné, že Vision Air je v tuto chvíli hlavním kandidátem na premiéru této technologie. Pokud Apple skutečně doručí tenčí, jasnější a energeticky úspornější displej, můžeme očekávat zásadní proměnu toho, jak budeme zařízení pro rozšířenou realitu používat každý den.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.