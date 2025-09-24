Apple chystá zásadní bezpečnostní změnu! iPhone se bude opravovat sám na pozadí

Apple podle všeho připravuje dvě velké novinky v oblasti zabezpečení iPhonů. V kódu první bety iOS 26.1 si všimli redaktoři Macworldu a 9to5Mac náznaků, že kalifornský gigant chystá systém Background Security Improvements, tedy systém automatických oprav instalovaných na pozadí, a zároveň i možnost opravovat kritické části systému bez nutnosti restartu. To jinými slovy znamená, že by se iPhony měly do budoucna samy zabezpečovat bez uživatelského přispění, což by jim mohlo zásadně zvýšit bezpečnost.
Až dosud vše fungovalo tak, že bezpečnostní záplaty přicházely v rámci nových verzí iOS. Jenže toto řešení má hned dvě nevýhody. Jednak trvá dlouho, než Apple připraví celou novou verzi systému, a jednak musí uživatelé aktualizace sami nainstalovat. Ne každý však instaluje novinky okamžitě například kvůli obavám ze zhoršení výdrže baterie, což nechávalo miliony iPhonů zbytečně dlouho nechráněné.
První změna nastala už v roce 2023, kdy Apple představil Rapid Security Responses coby samostatné bezpečnostní updaty nezávislé na hlavních verzích iOS. Ty sice zrychlily celý proces, ale pořád platilo, že uživatel musel instalaci potvrdit ručně. Možná i proto jich Apple od roku 2023 příliš mnoho nevydal a na celé řešení se tak pomyslně práší. Nový systém Background Security Improvements by ale měl tento problém vyřešit. Opravy se totiž budou instalovat automaticky na pozadí bez jakéhokoliv zásahu majitele zařízení. To znamená, že iPhone bude chráněn prakticky okamžitě, aniž byste si toho vůbec všimli. Podle dostupného kódu se navíc tato změna chystá nejen na iOS, ale i na macOS.
Druhá novinka, kterou naznačují změny objevené vývojáři spolupracujícími s 9to5Mac, je možná ještě zásadnější. Apple pracuje na řešení, díky kterému bude možné aktualizovat kritické komponenty systému bez nutnosti restartovat zařízení. Pokud se tato funkce skutečně dostane do praxe, bude iPhone chráněn doslova během pár minut po vydání záplaty a uživatel se přitom nebude muset o nic starat.
Zatím sice není jasné, zda obě změny přijdou současně, ale už samotná jejich přítomnost v kódu betaverzí naznačuje, že Apple míří k zásadní modernizaci zabezpečení. A pokud se novinky potvrdí, půjde o jednu z největších revolucí v ochraně iPhonů za poslední roky.