LG uvádí na český trh kompletní řadu vestavných spotřebičů, které spojují styl, inovace a chytrou technologii ThinQ

Společnost LG Electronics (LG) oznamuje rozšíření svého portfolia o prémiovou řadu vestavných spotřebičů. Tyto produkty pro český trh jsou navržené tak, aby se staly nedílnou součástí každé moderní kuchyně, přinášejí sofistikovaný design, špičkový výkon a inteligentní funkce, které zjednoduší každodenní život. LG tak reaguje na rostoucí poptávku po integrovaných řešeních, která nejen skvěle vypadají, ale také nabízejí technologickou převahu. S novinkou se LG pochlubilo skrze tiskovou zprávu, kterou dnes rozeslalo médiím.
Vestavné spotřebiče jsou klíčovým prvkem současné architektury kuchyní. Na rozdíl od volně stojících modelů jsou zabudovány přímo do kuchyňské linky, čímž vytvářejí jednotný a čistý vzhled interiéru a maximálně využívají prostor. Nová řada od LG zahrnuje vestavné pečicí trouby, indukční varné desky, myčky, chladničky a mikrovlnné trouby. Každý z těchto produktů je vybaven unikátními funkcemi, které odrážejí závazek LG k inovacím a kvalitě.
Vestavné trouby
Nové vestavné trouby LG jsou navrženy pro ty, kteří chtějí dosáhnout dokonalých výsledků pečení s minimálním úsilím. Technologie ProBake Convection® zajišťuje, že horký vzduch cirkuluje rovnoměrně a dostane se ke každému jídlu bez ohledu na to, kde se na roštu nachází. Uživatelé se tak mohou spolehnout na konzistentní a perfektně upečené pokrmy. Velkorysý objem 76 litrů navíc poskytuje dostatek místa i pro přípravu větších hostin.
Čištění trouby je často považováno za nepříjemnou povinnost, ale s novými modely LG je to minulost. Funkce EasyClean™ využívá sílu páry a umožňuje odstranění každodenních nečistot za pouhých 10 minut bez chemikálií. Pro ty nejodolnější nečistoty je připravena pyrolýza, která spálí zbytky jídla na popel při extrémně vysokých teplotách. A pro ty, kteří rádi kontrolují průběh vaření bez zbytečného otevírání dvířek, je tu exkluzivní technologie InstaView™. Stačí dvakrát poklepat na sklo dvířek a vnitřní osvětlení se automaticky rozsvítí.
Vestavné varné desky
LG posouvá hranice i v oblasti indukčních varných desek. Nové modely nabízejí flexibilitu a preciznost díky Flexi zónám, které umožňují spojit dvě varné plochy do jedné. To je ideální pro použití velkých hrnců a pekáčů, které se takto zahřívají rovnoměrně. S 15 úrovněmi výkonu a funkcí Boost lze optimalizovat dobu vaření a rychle ohřát vodu až na výkon 3,7 kW. Bezpečnost dětí zajišťuje integrovaná dětská pojistka.
Vestavné myčky
Vestavné myčky nádobí od LG jsou vybaveny inovativními technologiemi pro dokonalou čistotu a maximální efektivitu. Systém QuadWash™ s vícesměrnými tryskami myje nádobí ze všech úhlů, zatímco funkce TrueSteam™ s párou zaručuje hygienickou čistotu. Invertorový DD motor zajišťuje nejen tichý provoz, ale i dlouhou životnost. Osvětlení Info. osvětlení promítané na podlahu informuje o stavu mycího cyklu.
Vestavné chladničky
Vestavné chladničky LG s technologií No Frost eliminují tvorbu námrazy a usnadňují údržbu. Dvojité LED osvětlení a inteligentní rozvržení vnitřního prostoru zaručuje, že budete mít vždy přehled o všech potravinách.
Všechny nové spotřebiče s výjimkou mikrovlnných trub lze propojit s aplikací LG ThinQ™. Uživatelé mohou pomocí smartphonu sledovat stav spotřebičů, upravovat nastavení a monitorovat spotřebu energie, což přináší novou úroveň pohodlí a efektivity do každodenního života.
„Rozšíření nabídky v segmentu vestavných spotřebičů je přirozeným krokem, který nám umožňuje nabídnout českým zákazníkům kompletní řešení pro jejich domácnosti. Tyto produkty jsou výsledkem našeho neustálého úsilí o inovace a dokonalost. Věříme, že díky kombinaci elegantního designu a chytrých technologií se stanou nedílnou součástí moderních kuchyní a zjednoduší život našim zákazníkům,“ říká Kyong A Kwak,
produktová manažerka HS, LG Electronics.
Nové vestavné spotřebiče LG jsou již k dispozici u vybraných prodejců a na LG.cz