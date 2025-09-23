Jak funguje dynamické ETF portfolio a kdy se vyplatí

Komerční sdělení: Představte si, že máte k dispozici 10 000 eur. Hledáte způsob, jak tyto peníze investovat, a víte, že je chcete uložit dlouhodobě. Nabízí se klasické ETF, tedy fondy, které kopírují vývoj vybraného akciového indexu. Jednoduché řešení, které v posledních letech získalo obrovskou popularitu.
Jenže co když chcete trochu víc? Co když nechcete jen pasivně čekat na průměrný výnos kolem 10 % ročně, ale rádi byste své portfolio posunuli o krok dál? Tady přichází ke slovu páka – nástroj, který může růst portfolia zrychlit. Ale zároveň i znásobit chyby.
Další informace na toto téma nabízí e-book XTB Tvorba dynamického ETF portfolia.
Vývoj aktiv v aktivně a pasivně řízených fondech. Zdroj: Morningstar, Financial Times
Proč ETF vládnou investování
ETF se v poslední dekádě staly symbolem moderního investování. Jsou levné, snadno dostupné a díky mobilním aplikacím do nich dnes investují i lidé, kteří by dříve k akciím vůbec nepřičichli.
Není náhodou, že právě ETF způsobila historický zlom: poprvé v historii do nich investoři vložili více peněz než do aktivně spravovaných fondů. Hlavní důvody jsou jasné:
- nižší poplatky,
- vyšší dlouhodobá výkonnost,
- jednoduchost a flexibilita.
Přesto se nabízí otázka – je to skutečně všechno, co investiční svět nabízí?
Možnosti nad rámec klasických ETF
ETF jsou základem, na kterém stojí mnoho portfolií. Ale vedle nich existují i další instrumenty:
- CFD na akciové indexy,
- CFD na ETF,
- páková ETF.
Každý z nich má vlastní pravidla, výhody i rizika. Vhodně zvolená kombinace může investorovi otevřít dveře k dynamičtějšímu růstu.
Experiment s 10 000 eury
Vraťme se k našemu příkladu. Investor rozdělí 10 000 eur následovně:
- 7 500 € vloží do klasického ETF,
- 2 500 € investuje do derivátu s pákou 1:2.
Celé portfolio tak získává páku 1 : 1,25.
Jak to dopadne, pokud akciový trh během roku vzroste o 10 %?
- ETF zvýší hodnotu o 750 € – na 8 250 €,
- derivát přidá dvojnásobek, tedy 500 € – na 3 000 €.
Celkově portfolio naroste na 11 250 €. To odpovídá výnosu 12,5 % místo klasických 10 %.
Kde je skryté riziko?
Na první pohled vypadá páka jako ideální nástroj. Ale investování není sprint – je to maraton. A právě proto je nutné mít na paměti i druhou stranu mince.
- Pokles trhů znamená, že páka znásobí ztrátu.
- Stagnace trhů přináší situaci, kdy investor platí poplatky, ale výnos nikam neroste.
- Volatilita může způsobit, že hodnota portfolia bude více kolísat.
Páka tedy funguje jako zesilovač – dokáže zesílit úspěch, ale i chybu.
Proč páku většina investorů špatně chápe
Mnoho začátečníků se páky bojí, nebo naopak podceňuje její rizika. Často vidí jen možnost vyššího zisku, ale už nevnímají, že páka funguje oběma směry.
Správné využití páky proto vyžaduje porozumění, disciplínu a jasnou strategii. Jinak se z nástroje pro zvýšení výnosu může rychle stát past, která portfolio poškodí.
Závěr: Dynamika s rozmyslem
ETF jsou pevný základ dlouhodobého investování. Ale pokud investor rozumí pákovým nástrojům, může portfolio obohatit o další vrstvu dynamiky.
Důležité je, aby každý krok byl vědomý. Páka není hračka – je to nástroj, který v rukou zkušeného investora může urychlit růst, ale v rukou nepřipraveného způsobit bolestivé ztráty.
👉 Klíčové je proto přemýšlet o svém portfoliu nejen jako o číslech, ale také jako o strategii, která stojí na rovnováze mezi výnosem a rizikem.
Kompletní přehled možností a praktické tipy najdete v e-booku XTB Tvorba dynamického ETF portfolia: https://cz.xtb.com/tvorba-dynamickeho-etf-portfolia
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové, investujte zodpovědně.