iPhone 17 Pro Max nabijete kabelem i bezdrátově rychleji než kdy dřív!

Nový iPhone 17 Pro Max je na trhu sice teprve pár dní, ale už se objevují první zajímavé detaily o jeho skrytých technických vylepšeních. Tentokrát si jej vzala do hledáčku ChargerLAB, která provedla sérii testů nabíjení s různými adaptéry Applu. A výsledky jasně ukazují, že letošní generace posunula rychlost nabíjení na novou úroveň.
Zatímco loňský iPhone 16 Pro dokázal dosáhnout rychlosti kolem 30 W, což už tehdy znamenalo citelný skok oproti iPhonu 15 Pro, letošní 17 Pro Max zvládá až 36 W. To je opět přibližně 20% meziroční nárůst, což je u Applu v této oblasti vcelku překvapivé tempo. Podle ChargerLAB se maximální rychlost 36 W dá dosáhnout s více typy nabíječek, včetně nového 40W Dynamic Power Adapteru (v Česku se bohužel neprodává), který je z pohledu rychlého nabíjení momentálně tím nejlepším řešením. Zajímavé je i to, že MagSafe nabíječka Applu zvládla dodat až 32 W, což je nejvyšší výkon bezdrátového nabíjení, jaký jsme u iPhonu zatím viděli. Kdo ale chce využít úplné maximum, musí stále sáhnout po kabelu a výkonnějším adaptéru.
Fotogalerie
Zatím se sice výsledky týkají pouze iPhonu 17 Pro Max a pouze nabíječek od Applu, ChargerLAB ale plánuje otestovat i další modely, takže se brzy možná dozvíme, jak si stojí například iPhone Air. Podle oficiálních specifikací by se ale dalo čekat, že jeho nabíjení nebude tak rychlé jako u řady Pro. Jedno je však jisté už teď – iPhone 17 Pro Max se stal nejen nejvýkonnějším iPhonem, ale také tím, který dokáže doplnit energii rychleji než jakýkoli jeho předchůdce.