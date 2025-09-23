Zavřít reklamu

iPhone 17 (Pro) kapacita baterie potvrzena kompletním rozebráním. O kolik si polepšíte oproti loňsku?

iPhone
Martin Hradecký
Na YouTube kanálu REWA Technology se objevila první rozborka iPhonu 17 Pro, která odhaluje vnitřní změny nové generace. Zatímco iFixit chystá detailní rozbor, tato ukázka potvrzuje několik klíčových novinek – větší čočky fotoaparátu, novou vapor chamber technologii chlazení a čip Apple N1 s podporou Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread.

Potvrzené kapacity baterií

Kombinací dostupných videí a energetických štítků v EU se podařilo potvrdit kapacity baterií napříč celou řadou. Největší rozdíl je mezi modely se SIM slotem a verzemi určenými výhradně pro eSIM. Apple využil prostor po odstraněném slotu k instalaci větší baterie.

Model SIM verze eSIM-only Meziroční nárůst
iPhone 17 Zatím nezjištěno 3 692 mAh +3,7 %
iPhone Air 3 149 mAh
iPhone 17 Pro 3 988 mAh 4 252 mAh +18,7 %
iPhone 17 Pro Max 4 823 mAh 5 088 mAh +8,6 %

Pro srovnání, loňské modely iPhone 16 nabízely následující kapacity:

  • iPhone 16 – 3 561 mAh
  • iPhone 16 Plus – 4 674 mAh
  • iPhone 16 Pro – 3 582 mAh
  • iPhone 16 Pro Max – 4 685 mAh

eSIM se stává standardem

Zatímco v USA už od iPhonu 14 chyběl slot na SIM kartu, u modelů 14 až 16 Apple volný prostor vyplnil plastem. Od iPhonu 17 se však tento prostor využívá efektivně – pro větší baterii. To znamená delší výdrž, zejména u modelů Pro.

Všechny modely iPhone 17 jsou eSIM-only na klíčových trzích včetně USA, Kanady, Japonska, Mexika, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů. Rozhodnutí tak potvrzuje dlouhodobý trend Applu postupně odstraňovat fyzický SIM slot celosvětově.

