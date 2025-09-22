Vysoká cena není překážkou. Kontroverzní příslušenství k novým iPhonům 17 (Pro) a Air je vyprodáno!

Zavřít reklamu

Když Apple před téměř dvěma týdny na své Keynote světu představil iPhone 17 (Pro) a příslušenství k nim, setkal se s rozporuplnými reakcemi. Zatímco některé nové doplňky se uživatelům zalíbily na první pohled, na jiné se začala snášet kritika. Zřejmě nejvíce kritizovaným kouskem se pak stal Crossbody popruh, díky kterému mohou nyní uživatelé snadno nosit jejich telefon přes rameno, popřípadě přes hrudník. Nejedná se sice o nový koncept, nicméně i přesto se Apple nebál u tohoto příslušenství nasadit poměrně vysokou cenu 1790 Kč. Pokud jste si však mysleli, že bude cena překážkou, jste na omylu. 

Při pohledu do Apple Online Storu je totiž jasně patrné, že zájem o tento typ doplňku určitě je. Z celkem 10 barevných variant vám totiž Apple při dnešním objednání doručí pouze 5 v následujících dnech, přičemž na dalších pět barevných variant si počkáte klidně i měsíc. Je tedy jasné, že zájem o tento typ příslušenství je. A my v redakci musíme objektivně říci, že se tomu vlastně ani nedivíme. Jeden Crossbody popruh totiž testujeme a přestože jsme i my zprvu vyšší ceně příliš nerozuměli, musíme uznat, že se jedná o opravdu kvalitní kus. 

Díky vnitřnímu magnetickému jádru totiž drží jednotlivé části popruhu neustále krásně při sobě, zároveň je perfektně nastavitelný a díky pevnému materiálu i příjemný na nošení. Celkově se tedy jedná o fajn produkt, který rozhodně stojí za vyzkoušení.  

Apple Crossbody popruh lze zakoupit zde

