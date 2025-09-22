Speciální Apple MagSafe powerbanka pro iPhone Air obsahuje stejnou baterii jako samotný telefon

Rozborka iFixit odhalila zajímavý detail o MagSafe Battery Packu pro iPhone Air. Tento doplněk, navržený výhradně pro nejtenčí iPhone, údajně obsahuje stejnou baterii, jaká je přímo v telefonu.
Baterie iPhone Air je stejná
Baterie uvnitř balíčku má neobvyklý tvar, což vedlo iFixit k závěru, že Apple využívá identický článek jako v iPhone Air. Kapacita činí 12,26 Wh a tloušťka pouhých 2,72 mm, což je dostatečně málo na to, aby se vešla do těla tenkého 5,6mm telefonu.
Zajímavostí je, že ačkoli MagSafe Battery Pack obsahuje stejnou baterii jako samotný iPhone, dokáže zařízení dobít jen na přibližně 65 %. Důvodem je ztráta energie během bezdrátového přenosu, což je typické omezení všech bezdrátových nabíječek.
MagSafe Battery Pack je paradoxně silnější než iPhone Air. iFixit spekuluje, že tato velikost je minimem, aby byl doplněk prakticky použitelný. Na rozdíl od samotného telefonu, jehož baterie je chráněna titanovým rámem, je článek v Battery Packu chráněn pouze plastem. Apple tak zvolil zajímavé řešení – stejný akumulátor využívá jak v telefonu, tak v příslušenství, což může zefektivnit výrobu a logistiku.